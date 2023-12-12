Somer Sivrioğlu “Tüm hikaye burada başlıyor” deyip o apartmanın önünden paylaştı! Baba-kız pozu sosyal medyayı salladı

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü şef, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Sivrioğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Somer Sivrioğlu, son olarak kızı Derin ile Kadıköy'deki Sivrioğlu Apartmanı'nın önünde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
52 yaşındaki ünlü şef, 'Kadiköy' ve 'Fenerbahçe' etiketleri ile birlikte "Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikaye burada başlıyor" mesajını yazdı.
Kızı Derin'le poz veren Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Somer Şef, geçtiğimiz yıl katıldığı programda, Sivrioğlu Apartmanı'nın hikayesini anlatmıştı.
Sivrioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Babam Eskişehirli bir ağanın oğlu. Zamanında tası tarağı toplayı, İstanbul'a geliyorlar.
Kadıköy'de bir apartman dairesi alıyorlar ve orada büyüyor. Anne ve babam Kadıköy Moda'lı"