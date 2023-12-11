Yalı Çapkını dizisinde büyük kavga çıktı; Seyirciden tepkiler çığ gibi! O başrol isimden ayrılık kararı...

Dizinin bu bölümünde dikkat çeken bir diğer olay ise Suna ve Kaya'nın evlenme kararı oldu.

Ancak, Halis Ağa'nın bu haber karşısındaki tepkisi merak uyandırdı. Seyirciler, ilerleyen bölümlerde bu evliliğin aile içindeki dinamikleri nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

TOKAT SAHNESİ TARTIŞILIYOR Gülgün'ün Orhan ile Dicle'ye yaptığı baskın ve Ferit ile Seyran arasındaki duygusal çatışma, dizinin tansiyonunu yükseltmeye devam ediyor. Gülgün'ün Orhan'a tokat atması, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Seyran'ın kendi kararından vazgeçmemesi, kadın karakterin güçlü duruşuyla dikkat çekti.

Seyran'ın Ferit'e karşı cesur tavırları, sosyal medyada geniş bir destek buldu ve izleyiciler arasında tartışma konusu oldu.