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Sahneden acile! Simge Sağın konser sırasında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü! İşte son sağlık durumu...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 2018 yılında çıkardığı 'Aşkın Olayım' parçası hit olan Simge Sağın, uzun süre magazin manşetlerinde yer edinmişti. Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Sağın, bu kez kötü bir haberler gündeme geldi. Konser sırasında hastalanan Sağın, ambulansla hastaneye götürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:23 Güncelleme 11 Aralık 2023, 11:25
Sahneden acile! Simge Sağın konser sırasında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü! İşte son sağlık durumu...

'Aşkın Olayım' şarkısı ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.

Cuma akşamı sahne alan Simge Sağın, konser sırasında fenalaştı.

Vokalistleri konseri sürdürürken aniden rahatsızlanarak istifra eden Sağın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü.

Konser sonunda kapıda bekleyen ambulansla hastaneye götürülen şarkıcının, virüs kaptığı ortaya çıktı.

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