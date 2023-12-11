Sahneden acile! Simge Sağın konser sırasında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü! İşte son sağlık durumu...

'Aşkın Olayım' şarkısı ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
'Aşkın Olayım' şarkısı ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.
Cuma akşamı sahne alan Simge Sağın, konser sırasında fenalaştı.
Vokalistleri konseri sürdürürken aniden rahatsızlanarak istifra eden Sağın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü.
Konser sonunda kapıda bekleyen ambulansla hastaneye götürülen şarkıcının, virüs kaptığı ortaya çıktı.