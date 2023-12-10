Sahnede talihsiz kaza! Burak Dakak apar topar hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

Burak Dakak, Demet Akbağ ve Salih Bademci ile 'Aydınlıkevler' oyunu sırasında talihsiz bir olay yaşadı.
Burak Dakak, Demet Akbağ ve Salih Bademci ile 'Aydınlıkevler' oyunu sırasında talihsiz bir olay yaşadı.
Burak Dakak, sahnede performansını sergilerken, ayağı dekora takıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dakak, acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun ayak serçe parmağının çatladığı öğrenildi. Oyun, yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı.
İLK AÇIKLAMA
Burak Dakak, yaşananların ardından sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
İşte Burak Dakak'ın o paylaşımı...