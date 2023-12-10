Sahnede talihsiz kaza! Burak Dakak apar topar hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.