Hande Erçel kırmızılar içinde paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Hande sere serpe uzandı! Sosyal medyaya damga vurdu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında kırmızılar içinde yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Erçel, göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı.
Yılbaşı öncesi kırmızılar içinde paylaşımda bulunan Erçel, "Göz alıcı bir yeni yıla hazırlanıyorum, her zaman olduğu gibi" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz Instagram'da hızla yayıldı.
Kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, yorum yağmuruna tutuldu.
Yılbaşında tercihini kırmızıdan yana kullanacağını belirten Erçel'in zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte Hande Erçel'in o pozları...