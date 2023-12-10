SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hande Erçel kırmızılar içinde paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Hande sere serpe uzandı! Sosyal medyaya damga vurdu

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak gönlünü Hakan Sabancı’ya kaptıran Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Erçel, göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı. Kırmızılar içinde paylaşan Erçel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hande Erçel’in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 12:27 Güncelleme 10 Aralık 2023, 12:28
Hande Erçel kırmızılar içinde paylaştı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Hande sere serpe uzandı! Sosyal medyaya damga vurdu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında kırmızılar içinde yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Erçel, göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı.

Yılbaşı öncesi kırmızılar içinde paylaşımda bulunan Erçel, "Göz alıcı bir yeni yıla hazırlanıyorum, her zaman olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz Instagram'da hızla yayıldı.

Kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, yorum yağmuruna tutuldu.

Yılbaşında tercihini kırmızıdan yana kullanacağını belirten Erçel'in zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hande Erçel'in o pozları...

Hande Erçel

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
CHP fondaşı Fatih Portakal’dan bomba iddia: Değişim sözde! Yeni yönetim kendi derebeyliklerini kuruyor
Altın Kafes
SON DAKİKA