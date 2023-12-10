PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde saç baş yoldurtan senaryo! Bu gelişme izleyicinin yüreğine indirecek

Kızılcık Şerbeti, 43. bölüm fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmanda yaşanan olaylar, dizinin takipçilerini şaşkına çevirirken, Pembe'nin çıldırması ve Ömer'in hastanelik olması dizinin gidişatını tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Pembe'nin yaşadığı bu ani çıkış, izleyicileri merak içinde bıraktı. Öte yandan, fragmanda Ömer'in hastanelik olması da dikkatleri üzerine çekti. Dizinin hayranları, sosyal medya üzerinden fragmanı konuşmaya başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 18:24 Güncelleme 10 Aralık 2023, 18:24
Kızılcık Şerbeti’nde saç baş yoldurtan senaryo! Bu gelişme izleyicinin yüreğine indirecek

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle her Cuma yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör yer alıyor. Merakla beklenen 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları, yeni bölümün ne gibi sürprizlere gebe olduğunu ve karakterlerin nasıl bir gelişim göstereceğini merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti'nin 43. bölümü, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Pembe'nin çıldırması ve Ömer'in hastanelik olmasıyla birlikte, dizinin yeni bölümü büyük bir beklenti yaratmış durumda. Seyirciler, heyecanla yeni bölümü bekleyerek, karakterlerin yaşadığı bu zorlu süreçlerin nasıl sonuçlanacağını görmeyi umuyor. İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 43. BÖLÜM FRAGMANI

43. bölüm fragmanı yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni bölüm büyük merak yarattı. Pembe, Abdullah ve Alev'in aşkını öğreniyor. Evi kırıp döken Pembe deliriyor.

Tüm hırsını ise Doğa'dan çıkarıyor. Fatih'in Doğa ile evlenmesine karşı çıkmaya başlıyor. Seyirci Fatih'in bu durumda ne yapacağını merak ediyor.

ÖMER KIVILCIM AŞKI YENİDEN BAŞLIYOR

Ömer ve Kıvılcım cephesinde ise yüzler gülüyor.

Ömer Kıvılcım'dan af diliyor, çift tam barışıyor ancak Ömer'in hastalığı nüksediyor.

Şirkette aniden yere yığılan Ömer hastaneye kaldırılıyor. Aile Ömer'in hastalığını ilk kez öğreniyor. Peki Ömer ölecek mi yoksa kurtulacak mı? Bu sorunun cevabı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SON DAKİKA