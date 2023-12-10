Bücür Cadı şimdilerde evli mutlu çocuklu! 32’lik Merve Erdoğan yıl dönümünde aşka geldi! Son haliyle kasıp kavurdu

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı.
1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı.
Henüz 9 yaşındayken kamera karşısına geçen ve şimdilerde 32 yaşında olan Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.
2020 yılında müzisyen Mert Carım ile evlenen ünlü isim, evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.
Eylül 2022'de Zehra Mercan adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen çift, evliliklerinin üçüncü yılını kutladı.
Instagram hesabından nikâh fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Merve Erdoğan, romantik bir de not düşmeyi ihmal etmedi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Canım sevgilim, kıymetlim, biricik kocam. Bugün üçüncü yılımız bitti ve bize dünya güzeli kızımız eşlik etti.
Kavga ettik, barıştık, darıldık, sarıldık ama birbirimizi sevmekten hiç vazgeçmedik. Ömrüm, ömrünün yolculuğunda sana her an eşlik etsin. Seni çok seviyorum. 30'uncu yılımızı kutlamak en büyük dileğim. Yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem"
"DÜNYALAR DÜZELİM"
Mert Carım ise eşiyle mutluluk pozuna, "Dünyalar güzelim hayatımın en güzel armağanlarını avuçlarıma serdiğin için çok teşekkür ederim. Allah sağlıkla evladımızla nice yıllarımızı kutlamayı nasip etsin. İyi ki varsın, seni seviyorum" mesajını yazdı.
İşte Merve Erdoğan'ın o paylaşımı...
Düğün fotoğrafıyla dikkat çeken Merve Erdoğan'ın son hali de sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Erdoğan için "Çok güzel bir kadın oldu", "Yaş aldıkça daha da güzelleşti" yorumları yapıldı.