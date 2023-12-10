Bücür Cadı şimdilerde evli mutlu çocuklu! 32’lik Merve Erdoğan yıl dönümünde aşka geldi! Son haliyle kasıp kavurdu

Eylül 2022'de Zehra Mercan adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen çift, evliliklerinin üçüncü yılını kutladı.

Instagram hesabından nikâh fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Merve Erdoğan, romantik bir de not düşmeyi ihmal etmedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Canım sevgilim, kıymetlim, biricik kocam. Bugün üçüncü yılımız bitti ve bize dünya güzeli kızımız eşlik etti.

Kavga ettik, barıştık, darıldık, sarıldık ama birbirimizi sevmekten hiç vazgeçmedik. Ömrüm, ömrünün yolculuğunda sana her an eşlik etsin. Seni çok seviyorum. 30'uncu yılımızı kutlamak en büyük dileğim. Yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem"