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Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi! Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu!

"Ömer" dizisinin yeni bölümü, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi ünlü isimlerin performanslarıyla büyük bir merak uyandırıyor. Dizinin son dönemlerde kadrosuna eklenen yeni oyuncular ve karakterlerin gelişimleri, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan oyuncuların performansları ve karakterlerin hikayelerindeki evrim, "Ömer" dizisinin izleyicilerini heyecanlandırıyor. Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra, dizinin yeni yüzleri de izleyicilerin beğenisini topluyor.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 10:32 Güncelleme 09 Aralık 2023, 10:32
Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi! Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu!

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların yer aldığı "Ömer", yeni bölümleriyle yakından takip ediliyor. Dizinin kadrosu her geçen gün genişliyor. Ömer dizisi bir oyuncuyu daha ağırlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

"Ömer" Dizisine Yeni Katılan Oyuncu

Ali Düşenkalkar: Deniz Işın ve Çağdaş Onur Öztürk'ün ardından, "Ömer" dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar da katıldı.

Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi ve Ömer, Tahir, Nisa'nın amcası "İzzet" karakterini canlandıracak.



Ali Düşenkalkar Kimdir?

1961 doğumlu Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yapan Düşenkalkar, 38'den fazla oyunda oyunculuk, yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

Ayrıca birçok dizi ve filmde de rol alarak kariyerine devam etmektedir.



"Ömer" Dizisinin Son Bölüm Özeti

"Ömer" dizisinin 34. bölümünde, Ömer ve Tuna'nın etrafında gelişen olaylar ön plandaydı.

Gamze'nin ev tutması ise bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

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