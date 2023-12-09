Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi! Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu!

Ali Düşenkalkar Kimdir?
1961 doğumlu Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yapan Düşenkalkar, 38'den fazla oyunda oyunculuk, yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.
Ayrıca birçok dizi ve filmde de rol alarak kariyerine devam etmektedir.
"Ömer" Dizisinin Son Bölüm Özeti
"Ömer" dizisinin 34. bölümünde, Ömer ve Tuna'nın etrafında gelişen olaylar ön plandaydı.
Gamze'nin ev tutması ise bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.