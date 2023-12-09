Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi! Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu!

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların yer aldığı "Ömer", yeni bölümleriyle yakından takip ediliyor. Dizinin kadrosu her geçen gün genişliyor. Ömer dizisi bir oyuncuyu daha ağırlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...