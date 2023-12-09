9 Aralık 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.
KOÇ
Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.
BOĞA
Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması size oldukça iyi gelebilir. Sosyalleşmek için en uygun dönemdesiniz. Sağlık konusunda endişe edecek bir durum yok.
İKİZLER
Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz.
Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz. Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.
BAŞAK
Güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz.
Özellikle yeni bir iş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilirsiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda partnerinizin rahat etmesini engelleyebilirsiniz.
İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir.
AKREP
Bugünlerde duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.
YAY
Bu aralar bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz.
Bu içinize kapanmanıza vesile olmasın.
OĞLAK
Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.
İyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.
KOVA
Bugünlerde karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.
BALIK
Çevrenize yardım yapmadan önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.