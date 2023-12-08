İlyas Yalçıntaş hastalığı ne? İlyas Yalçıntaş kimdir, kaç yaşında nereli? Ramsay Hunt sendromu nedir, tedavisi nasıl?

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, Ramsay Hunt sendromu nun erken tedavisine başlanmadığı takdirde diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabileceğini kaydetti.

Söz konusu hastalığın iyileşme sürecinin hastalığın şiddeti ve kişinin bağışıklık sistemi ile yakın alakası olduğunu belirten Bıçak, bu süreçte özellikle uygun tedavinin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bıçak, şunları kaydetti:

'Sinir ganglionlarında yıllarca latent olarak kalan varicella zoster yani suçiçeği virüsünün özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kişilerde tekrar aktive olması ile gelişen bir hastalıktır. Varicella zoster enfeksiyonunun önemli bir komplikasyonudur. Klasik olarak kulak içinde ve çevresinde vezikül (kabarcık) şeklinde döküntüler, şiddetli kulak ağrısı belirgindir. Aynı tarafta yüz felci, tat almada bozukluk, işitme anormallikleri (kulak çınlaması, seslerin normalden daha yüksek algılanması olan hiperakuzi veya duymada azalma ve göz yaşarması tabloya hakimdir. Denge sinirinin de etkilenmesi nedeniyle baş dönmesi, vertigo ve dengesizliğinde görülebilir. Şiddetli olduğu veya tedavi edilmediği durumlarda diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabilir.'