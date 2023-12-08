Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Peki İlyas Yalçıntaş hastalığı ne? İlyas Yalçıntaş kimdir, kaç yaşında nereli? Ramsay Hunt sendromu nedir, tedavisi nasıl?
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Peki İlyas Yalçıntaş hastalığı ne? İlyas Yalçıntaş kimdir, kaç yaşında nereli? Ramsay Hunt sendromu nedir, tedavisi nasıl?
İLYAS YALÇINTAŞ'IN HASTALIĞI NE? AÇIKLAMA GELDİ
Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıklayan genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:
İki aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu Ramsay Hunt sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım.
Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi, yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler...
Damar yoluyla verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim.''
İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR?
7 Mart 1989 tarihinde Erzincan'da doğan İlyas Yalçıntaş, lise eğitimini Küçükçekmece İMKB Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2014 yılında X Factor Türkiye yarışmasına arkadaşları İskender Külekçi'nin sözlerini yazdığı, bestesini Orçun Karamuk'un yaptığı "İncir" adlı şarkıyla katılmıştır ve Türkiye'de birçok insanın dikkatini çekmiştir.
2015 yılında Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası ile "İncir" adlı şarkısını tekrar düzenlemiştir. "İncir" adlı şarkısıyla Kral Pop ve TTNet Müzik listelerinde birinci sıraya yükselmiştir.
RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?
Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, Ramsay Hunt sendromunun erken tedavisine başlanmadığı takdirde diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabileceğini kaydetti.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bıçak, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın yakalandığı, kulağındaki sinirleri etkileyen Ramsay Hunt Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.
Söz konusu hastalığın iyileşme sürecinin hastalığın şiddeti ve kişinin bağışıklık sistemi ile yakın alakası olduğunu belirten Bıçak, bu süreçte özellikle uygun tedavinin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
Bıçak, şunları kaydetti:
'Sinir ganglionlarında yıllarca latent olarak kalan varicella zoster yani suçiçeği virüsünün özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kişilerde tekrar aktive olması ile gelişen bir hastalıktır. Varicella zoster enfeksiyonunun önemli bir komplikasyonudur. Klasik olarak kulak içinde ve çevresinde vezikül (kabarcık) şeklinde döküntüler, şiddetli kulak ağrısı belirgindir. Aynı tarafta yüz felci, tat almada bozukluk, işitme anormallikleri (kulak çınlaması, seslerin normalden daha yüksek algılanması olan hiperakuzi veya duymada azalma ve göz yaşarması tabloya hakimdir. Denge sinirinin de etkilenmesi nedeniyle baş dönmesi, vertigo ve dengesizliğinde görülebilir. Şiddetli olduğu veya tedavi edilmediği durumlarda diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabilir.'
Bağışıklık siteminin zayıfladığı aşırı stres, malignite, immun sistemi baskılayıcı ilaç kullanan transplant hastaları gibi kişilerin yanı sıra yaşlılar daha yatkın olduğunu belirten Bıçak, 'Özellikle bu kişilerin bağışıklık sitemini güçlendirilmesine özellikle dikkat etmelidirler. Ağızdan veya damardan alınan ilaç tedavileri ile tedavisi mümkündür ancak yaşın ileri olması, ek kronik hastalıklarının olması tedavi başarısını olumsuz etkiler. Tedavi ne kadar erken başlanırsa yanıt o denli yüksektir.' ifadelerini kullandı.