Bu testi sadece Kurtlar Vadisi hayranları çözer! 5’te 5 yapanın zekası Polat Alemdar ile kapışıyor

İŞTE CEVAPLAR!

1- C: İspanyolca

2- A: Portakal Tüccarı

3- A: Azerbaycan

4- B: Beykoz

5- C: Yeşil Fasulye

Not: Test sonuçları izleyicilerin Kurtlar Vadisi'ne olan hakimiyetini ve diziye olan derin ilgisini ölçmede bir kıstas olabilir. Ancak, unutmayın ki zeka birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve bu test sadece eğlence amaçlıdır.