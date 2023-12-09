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Bu testi sadece Kurtlar Vadisi hayranları çözer! 5'te 5 yapanın zekası Polat Alemdar ile kapışıyor

Kurtlar Vadisi 13 yıllık macerasında Türk televizyon tarihinde adeta bir fenomen haline geldi ve milyonları ekran başına kilitleyen bir dizi olmayı başardı. Dizi sadece hikayesi ve karakterleriyle değil içerdiği ince detaylar ve gizemlerle de dikkat çekti. Bu testte Kurtlar Vadisi izleyicilerine 5 soru yöneltiliyor ve onlara 1 dakika süre tanınıyor. Bu süre zarfında soruları doğru cevaplayanların zekasının Polat Alemdar ile benzer olduğu iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 12:19 Güncelleme 09 Aralık 2023, 12:19
Bu testi sadece Kurtlar Vadisi hayranları çözer! 5’te 5 yapanın zekası Polat Alemdar ile kapışıyor

Şimdi Kurtlar Vadisi izleyicileri için özel bir zeka testi ile karşınızdayız. Kurtlar Vadisi izleyicileri için özel olarak hazırlanan bu zeka testinde 5 soruyu 1 dakika içinde cevaplamaya ne dersiniz? Eğer doğru cevaplayanlardan biri olursanız sizleri şimdiden tebrik ediyoruz. Süreniz başladı.

BU TESTİ SADECE KURTLAR VADİSİ HAYRANLARI ÇÖZER!

1- Kurtlar Vadisi'nin karizmatik karakteri Polat Alemdar, dizi ve filmlerde birçok dili ustalıkla konuşmuştur. Ancak, onun hiç konuşmadığı bir dil var. Acaba bu dil hangisi olabilir?

A- Rusça B- İngilizce C- İspanyolca D- Arapça

2- Baron Mehmet Karahanlı Kurtlar Vadisi'nin gizemli karakterlerinden biridir. Karahanlı, 1969 yılında Kıbrıs'ta hangi kimlikle görev yapmıştır?

A- Portakal Tüccarı B- Öğretmen C- Asker D- Bürokrat

3- Tombalacı Mehmet, Süleyman Çakır'ı öldürmek için Ferman'ı hangi ülkeden getirmiştir?

A- Azerbaycan B- İsrail C- Gürcistan D- Romanya

4- Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden Pala, Bedir ve Kral'ı İstanbul'daki hangi karakoldan almıştır?

A- Üsküdar B- Beykoz C- Ümraniye D- Gayrettepe

5- Abuzer Kömürcü'nün oğlu Erdal'dan pişirmesini istediği yemek nedir?

A- Makarna B- Kuru Fasulye C- Yeşil Fasulye D- Bamya

İŞTE CEVAPLAR!

1- C: İspanyolca
2- A: Portakal Tüccarı
3- A: Azerbaycan
4- B: Beykoz
5- C: Yeşil Fasulye

Not: Test sonuçları izleyicilerin Kurtlar Vadisi'ne olan hakimiyetini ve diziye olan derin ilgisini ölçmede bir kıstas olabilir. Ancak, unutmayın ki zeka birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve bu test sadece eğlence amaçlıdır.

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