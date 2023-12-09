Bu testi sadece Kurtlar Vadisi hayranları çözer! 5’te 5 yapanın zekası Polat Alemdar ile kapışıyor

Şimdi Kurtlar Vadisi izleyicileri için özel bir zeka testi ile karşınızdayız. Kurtlar Vadisi izleyicileri için özel olarak hazırlanan bu zeka testinde 5 soruyu 1 dakika içinde cevaplamaya ne dersiniz? Eğer doğru cevaplayanlardan biri olursanız sizleri şimdiden tebrik ediyoruz. Süreniz başladı.
BU TESTİ SADECE KURTLAR VADİSİ HAYRANLARI ÇÖZER!
1- Kurtlar Vadisi'nin karizmatik karakteri Polat Alemdar, dizi ve filmlerde birçok dili ustalıkla konuşmuştur. Ancak, onun hiç konuşmadığı bir dil var. Acaba bu dil hangisi olabilir?
A- Rusça B- İngilizce C- İspanyolca D- Arapça
2- Baron Mehmet Karahanlı Kurtlar Vadisi'nin gizemli karakterlerinden biridir. Karahanlı, 1969 yılında Kıbrıs'ta hangi kimlikle görev yapmıştır?
A- Portakal Tüccarı B- Öğretmen C- Asker D- Bürokrat