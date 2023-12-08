Esra Erol “Bundan sonra bana sarı şeker deyin” deyip paylaştı! O anlar görenleri gülümsetti: Dünyanın en saf en masum anı...

Bu sanırım üçüncü ödülümüz. Ben bu ödülü her zamanki gibi ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Destek veren, oy veren herkese çok teşekkür ediyorum"

Erol, daha sonra sahnede Down Sendromlu hayranlarıyla bir araya geldi ve o anları Instagram sayfasında yayınladı.

Erol ve hayranlarının arasında geçen sahnedeki eğlenceli anları hem kalpleri ısıttı hem yüzleri gülümsetti.

Ünlü sunucu, hayranının "Sen beni sarı şekerimsin" sözleri üzerine mikrofonu alarak "Bundan sonra bana sarı şeker deyin lütfen" ifadelerini kullandı.