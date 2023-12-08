Esra Erol “Bundan sonra bana sarı şeker deyin” deyip paylaştı! O anlar görenleri gülümsetti: Dünyanın en saf en masum anı...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programıyla milyonların gönlüne taht kurdu.
ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programıyla milyonların gönlüne taht kurdu.
Başarılı kariyeriyle beğeni toplayan Erol, önceki akşam gerçekleşen 9. Altın 61 Ödülleri'nde de "En İyi Kadın Sunucu" ödülüne layık görüldü.
Ödülünü almak için sahneye çıkan Erol, ifadelerini kullandı: "Gerçekten çok heyecanlı... Altın 61 Ödülleri, benim hayatım için çok önemli bir yerde.
Bu sanırım üçüncü ödülümüz. Ben bu ödülü her zamanki gibi ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Destek veren, oy veren herkese çok teşekkür ediyorum"
Erol, daha sonra sahnede Down Sendromlu hayranlarıyla bir araya geldi ve o anları Instagram sayfasında yayınladı.
Erol ve hayranlarının arasında geçen sahnedeki eğlenceli anları hem kalpleri ısıttı hem yüzleri gülümsetti.
Ünlü sunucu, hayranının "Sen beni sarı şekerimsin" sözleri üzerine mikrofonu alarak "Bundan sonra bana sarı şeker deyin lütfen" ifadelerini kullandı.
Erol, paylaşımının altına da "Dünyanın en saf en masum anı. Artık ben sarı şekerim" notunu ekledi.