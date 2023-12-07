Şarkıcı Zara annesiyle ilgili itirafıyla şaşırttı: Öyle uçuramadım böyle uçuruyorum! Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenler’le...

Henüz 7 yaşındayken müzik kariyerine başlayan Zara, güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Zara, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekanda sahneye aldı.
Henüz 7 yaşındayken müzik kariyerine başlayan Zara, güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Zara, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekanda sahneye aldı.
Ünlü şarkıcı, sahne öncesi ise basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kilosuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili konuşan Zara, şu ifadeleri kullandı:
"Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenler'le birlikte haberim yapılmış. Bu bana çok soruldu. Bir film mi? Bir düet mi? Bir televizyon projesi mi? Böyle bir dörtlü nasıl bir araya gelir?
Türkiye'nin kilolu dört sanatçısı diye verildi haberler. Ben de bu grupta yer almaktan özellikle gurur duydum. Bu şampiyonlar ligine girmek kolay değil"
HAYALİNDEN VAZGEÇTİ
Hezarfen Havaalanı'nda tek motorlu uçak kullandığını ve özel dersler aldığını dile getiren 47 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, pilot olma arzusunun annesinin isteğiyle rafa kalktığını söyledi.
Zara, şöyle konuştu: "Pilot olmayı çok istedim ama annemin yüksek öngörüsü ile konservatuara yazıldım.
Şimdi hep şöyle diyorum; sizi öyle uçuramadım, böyle uçuruyorum. Müzikseverler kapatıyorlar gözlerini, bağlıyorlar emniyet kemerlerini, takılıyorlar peşime"
Türkiye Uzay Ajansı'nın bir dönem astronot arayışı içinde olduğu hatırlatılınca Zara; "Benim işte, o benim. Bence bana direkt müracaat etsinler" sözleriyle herkesi güldürdü.
Teknoloji ile arasının nasıl olduğu sorulan Zara, şunları söyledi: "Çok iyi diyebilirim. Hemen hemen tüm yenilikleri takip ediyorum. Özellikle sanal gerçeklik ve yapay zeka konuları beni çok korkutuyor.
Sonuçta öğrenmeyi de öğrenen bir yapısı var diye biliyorum. Bir tek duygularımızı taklit edemezler muhtemelen ancak o konu da şüpheli.
Ben öğrenmeye aç, öğrenmeyi çok seven bir insanım. Evde bir tıp terimleri sözlüğüm var ve ilaç prospektüslerini okuyorum, hatta neredeyse hepsini ezbere bilirim. Her şeyi ezberlemeye karşı bir manyaklığım var"