Şarkıcı Zara annesiyle ilgili itirafıyla şaşırttı: Öyle uçuramadım böyle uçuruyorum! Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenler’le...

Henüz 7 yaşındayken müzik kariyerine başlayan Zara , güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Zara, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekanda sahneye aldı.

Ünlü şarkıcı, sahne öncesi ise basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kilosuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili konuşan Zara , şu ifadeleri kullandı:

"Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenler'le birlikte haberim yapılmış. Bu bana çok soruldu. Bir film mi? Bir düet mi? Bir televizyon projesi mi? Böyle bir dörtlü nasıl bir araya gelir?

Türkiye'nin kilolu dört sanatçısı diye verildi haberler. Ben de bu grupta yer almaktan özellikle gurur duydum. Bu şampiyonlar ligine girmek kolay değil"