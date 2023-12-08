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Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek haber geldi! Yıldız isim rakip diziye geçiyor

Yalı Çapkını, Fuat Korhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın ayrılışıyla sarsılmıştı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizideki bu ani değişiklik izleyiciler arasında büyük bir sürpriz ve merak uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Polat'ın, hangi karakterle ve hangi hikayede yer alacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi. Uzun bir bekleyişin ardından ünlü oyuncunun yeni projesi netlik kazandı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 08:50 Güncelleme 08 Aralık 2023, 08:50
Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek haber geldi! Yıldız isim rakip diziye geçiyor

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat, izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ancak, dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları, merakla yeni projesini bekliyordu. Şimdi ise Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Doğukan Polat Yalı Çapkını'ndan ayrıldıktan sonra "Ağlayan Gelin" dizisiyle kamera karşısına geçmeye karar verdi.

Yıldız Aşanboğa'nın yöneteceği bu yeni projede ünlü oyuncu "Ünal" karakterine hayat verecek. Doğukan Polat, kötü adam rollerine farklı bir boyut kazandıracak ve seyirciyi ters köşeye sürükleyecek.

KARAKTERİN ADI DA AÇIKLANDI

Ağlayan Gelin dizisinde Doğukan Polat'ın canlandıracağı "Ünal" karakteri, seyirciyi etkilemeye aday.

Kötü adam kimliğiyle dikkat çekecek olan Polat, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı senaryoda, karakterine derinlik katmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını'ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan Doğukan Polat, "Ağlayan Gelin" dizisiyle yeni bir döneme adım atıyor.

"Ağlayan Gelin" dizisinin ekranlara gelmesiyle birlikte Doğukan Polat'ın hayranları, yeni macerasını merakla bekleyecek.

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