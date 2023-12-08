Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek haber geldi! Yıldız isim rakip diziye geçiyor

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat, izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ancak, dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları, merakla yeni projesini bekliyordu. Şimdi ise Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu.