Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek haber geldi! Yıldız isim rakip diziye geçiyor

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat, izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ancak, dizinin ilk sezonunda kadrodan ayrılması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları, merakla yeni projesini bekliyordu. Şimdi ise Doğukan Polat'ın yeni adresi belli oldu.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Doğukan Polat Yalı Çapkını'ndan ayrıldıktan sonra "Ağlayan Gelin" dizisiyle kamera karşısına geçmeye karar verdi.
Yıldız Aşanboğa'nın yöneteceği bu yeni projede ünlü oyuncu "Ünal" karakterine hayat verecek. Doğukan Polat, kötü adam rollerine farklı bir boyut kazandıracak ve seyirciyi ters köşeye sürükleyecek.