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3 ayda 10 kilo birden vermişti! Miray Daner isyan etti: “Kilolu olduğum dönemde...” Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Kara Tahta, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve Medcezir gibi dizilerde rol olan ünlü oyuncu Miray Daner, üç ayda tam 10 kilo verdi. Zayıflamadan önce fazla kilolarıyla sık sık eleştirilen Daner, konuya dair samimi bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncunun sözleri dikkat çekerken Daner’in zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 16:48 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:48
3 ayda 10 kilo birden vermişti! Miray Daner isyan etti: “Kilolu olduğum dönemde...” Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Daha sonra Kara Tahta, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve Medcezir gibi dizilerde rol olan ünlü oyuncu, adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Miray Daner; Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.

Ünlü oyuncu, bir dönem ise fazla kilolarıyla sık sık gündem oldu. Kilolarından dolayı eleştirilen Daner, üç ayda 10 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Bir dönem fazla kilolarıyla sık sık gündeme gelen Miray Daner, verdiği bir röportajda ise adeta isyan etti.

Oyuncu, "Sürekli güzellik standartlarına, algılarına uymak zorunda hissettiren bir uygulamayı kullanmak bana iyi gelmiyor. Orada yaratılan böyle her şeyin mükemmel oluşu bana yalan geliyor" dedi.

Daner, "Ben kilolu olduğum dönemde de kendimi her zaman çok sevip beğendim. Hiç bu anlamda kendimi dövmedim" ifadelerini kullandı.

MİRAY DANER NASIL ZAYIFLADI?
Açıklamasıyla gündeme gelen Daner'in zayıflama sırrı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun sırrı ise ortaya çıktı.

Vatanım Sensin dizisi sonrası imajında değişiklik yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner, üç ayda tam 10 kilo verdi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum.

Tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum."

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