3 ayda 10 kilo birden vermişti! Miray Daner isyan etti: “Kilolu olduğum dönemde...” Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Bir dönem fazla kilolarıyla sık sık gündeme gelen Miray Daner, verdiği bir röportajda ise adeta isyan etti.

Oyuncu, "Sürekli güzellik standartlarına, algılarına uymak zorunda hissettiren bir uygulamayı kullanmak bana iyi gelmiyor. Orada yaratılan böyle her şeyin mükemmel oluşu bana yalan geliyor" dedi.

Daner, "Ben kilolu olduğum dönemde de kendimi her zaman çok sevip beğendim. Hiç bu anlamda kendimi dövmedim" ifadelerini kullandı.

MİRAY DANER NASIL ZAYIFLADI?

Açıklamasıyla gündeme gelen Daner'in zayıflama sırrı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun sırrı ise ortaya çıktı.