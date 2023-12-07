3 ayda 10 kilo birden vermişti! Miray Daner isyan etti: “Kilolu olduğum dönemde...” Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Daha sonra Kara Tahta, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve Medcezir gibi dizilerde rol olan ünlü oyuncu, adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Miray Daner; Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.
Ünlü oyuncu, bir dönem ise fazla kilolarıyla sık sık gündem oldu. Kilolarından dolayı eleştirilen Daner, üç ayda 10 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.