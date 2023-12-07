Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş! ''Hala sahnede ekmeğini yerim"

Güneşin Kızları, Akrep, Terzi, Kırmızı Oda gibi pek dizide rol alan 44 yaşındaki oyuncu Evrim Alasya şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuk performansıyla beğenilen Alasya'nın asıl mesleği şaşırttı.
Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda lisanslı bir jimnastikçi olarak da dikkat çekiyor. Sosyal medyanın en çok paylaşılan isimlerinden biri olan Alasya, performansı ve karakterinin ikonik tavırlarıyla sıkça gündeme gelse de, pek az kişi onun sporculuk geçmişini biliyor.
Evrim Alasya'nın lisanslı bir jimnastikçi olduğu gerçeği, kendisinin daha önce yaptığı açıklamalarda ortaya çıktı. Sporun hayatının her alanına olumlu etkiler sağladığını belirten Alasya, özellikle oyunculuk kariyerinde bedensel ifadesinin önemini vurguladı.