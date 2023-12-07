Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş! ''Hala sahnede ekmeğini yerim"

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda lisanslı bir jimnastikçi olarak da dikkat çekiyor. Sosyal medyanın en çok paylaşılan isimlerinden biri olan Alasya, performansı ve karakterinin ikonik tavırlarıyla sıkça gündeme gelse de, pek az kişi onun sporculuk geçmişini biliyor.