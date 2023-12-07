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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş! ''Hala sahnede ekmeğini yerim"

Sosyal medyanın parlayan yıldızlarından biri olan ünlü oyuncu Evrim Alasya, rol aldığı dizlerdeki performansı ve ikonik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, pek az kişi tarafından bilinen bir gerçek var: Evrim Alasya, aslında lisanslı bir jimnastikçi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 15:12 Güncelleme 07 Aralık 2023, 15:12
Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın asıl mesleği bakın neymiş! ’’Hala sahnede ekmeğini yerim

Güneşin Kızları, Akrep, Terzi, Kırmızı Oda gibi pek dizide rol alan 44 yaşındaki oyuncu Evrim Alasya şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Kıvılcım karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyunculuk performansıyla beğenilen Alasya'nın asıl mesleği şaşırttı.

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda lisanslı bir jimnastikçi olarak da dikkat çekiyor. Sosyal medyanın en çok paylaşılan isimlerinden biri olan Alasya, performansı ve karakterinin ikonik tavırlarıyla sıkça gündeme gelse de, pek az kişi onun sporculuk geçmişini biliyor.

Evrim Alasya'nın lisanslı bir jimnastikçi olduğu gerçeği, kendisinin daha önce yaptığı açıklamalarda ortaya çıktı. Sporun hayatının her alanına olumlu etkiler sağladığını belirten Alasya, özellikle oyunculuk kariyerinde bedensel ifadesinin önemini vurguladı.

"Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani.

Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim." şeklinde konuşan Alasya, sporun kendisine kazandırdığı disiplini ve bedenin kontrolünü oyunculuk kariyerinde kullanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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