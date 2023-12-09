Şarkıcı Zara'nın kilo verme yöntemi ortaya çıktı! "Bunun çok faydasını gördüm..."

Zara, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, kilo verme sürecinin ardındaki motivasyonu açıkladı. İşte ünlü sanatçının zayıflama sırrı...

Zara'nın yaşadığı değişimle ilgili açıklamalara göre, sanatçı yakın zamanda amcasını kaybetmiş ve bu acı kayıp, kilo vermesinde önemli bir etken olmuş. Zara geçtiğimiz Eylül ayında verdiği bir röportajında "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin." şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını da paylaşarak, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.

ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI YÖNTEM!

BUSE TERİM

Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı. 25 kilo verdiğini söyleyen Terim yıllar önce verdiği bir röportajda "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.