Gönül Dağı’nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Önce Muammer gitti derken şimdi de…

Bu hafta yayınlanacak bölüm seyirciyi yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından kasabada yaşanan olaylar, izleyicileri daha da meraklandırıyor. Fragmanda, Veysel'in Kenan'ı affetmeme kararı ve kardeşler arasındaki düşmanlık dikkat çekiyor. Elif'in diziye dönüşü ve Kenan ile olan ilişkisi merak konusu. Ayrıca yangın sonucu Rüstem'in gözlerinin zarar görmesi ve görme yetisini kaybetmesi, izleyicileri derinden üzecek yeni bir gelişme oldu.