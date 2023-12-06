Gönül Dağı’nda bardağı taşıracak ayrılık kararı! Önce Muammer gitti derken şimdi de…

Bu hafta yayınlanacak bölüm seyirciyi yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından kasabada yaşanan olaylar, izleyicileri daha da meraklandırıyor. Fragmanda, Veysel'in Kenan'ı affetmeme kararı ve kardeşler arasındaki düşmanlık dikkat çekiyor. Elif'in diziye dönüşü ve Kenan ile olan ilişkisi merak konusu. Ayrıca yangın sonucu Rüstem'in gözlerinin zarar görmesi ve görme yetisini kaybetmesi, izleyicileri derinden üzecek yeni bir gelişme oldu.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Gönül Dağı her cumartesi akşamı ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak bu hafta dizi hayranlarını derinden etkileyecek olaylarla dolu bir bölümle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
KASABADA ACI DİNMİYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında, Düğüncü Muammer'in ölümü sonrasında Veysel, Kenan'ı bir daha affetmeme kararı aldığını açıklıyor. Bu durum, kardeşler arasındaki gerilimin artmasına neden olurken, izleyicilerin de büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep oluyor.