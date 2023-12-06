’Dilan Polat’ı sektöre ben soktum’ demişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’den ilk açıklama: Alnımız her zamanki gibi açık





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

NESLİM GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

NESLİM GÜNGEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Mal varlıklarına el konulması hakkında sessizliğini bozan Neslim Güngen şu ifadeleri kullandı: Bir açıklama yapma gereği duydum. Biliyorsunuz 720 tane fenomen listesinin içerisinde bizde vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor.