’Dilan Polat’ı sektöre ben soktum’ demişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’den ilk açıklama: Alnımız her zamanki gibi açık

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.
Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
NESLİM GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.
NESLİM GÜNGEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Mal varlıklarına el konulması hakkında sessizliğini bozan Neslim Güngen şu ifadeleri kullandı: Bir açıklama yapma gereği duydum. Biliyorsunuz 720 tane fenomen listesinin içerisinde bizde vardık. Tedbir amaçlı el konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor.
Savcılar soruşturma aşamasına girdiğimiz için mal varlıklarımıza tedbir koyuyor. Biz kendimizi biliyoruz. Er ya da geç zaten doğru ortaya çıktığında sizlerle paylaşmış olacağız. Biz paylaşmadan sizler basından duymuş olursunuz. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten biliyorduk, bekliyorduk. Birçok fenomenin nasıl hesaplarına el konuldu.
Bu demek değil ki 'sen suçlusun' hayır. Öncesinde savcılar mal kaçırmayalım diye tedbir koyuyor. Sonrasında inceleme başlıyor, soruşturma başlıyor. Soruşturma bittikten sonra da hepsi zaten açığa kavuşmuş oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Alnımız her zamanki gibi açık çok şükür.
SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.