Gönül Dağı’nın başrolünden sürpriz geri dönüş! O anları özleyenler sevinçten göbek attı

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı projede Berk Kaya, Bilgesöz Taş ve Merve Van Danışman gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Klinik Psikolog H. Gamze Çevik de danışman olarak projeye katkı sağlıyor.

"Bahardan Önce"de Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncular da rol alacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, aralık ayında çekimlere başlamayı planlıyor.

GÖNÜL DAĞI'NA BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Ecem Özkaya veda paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye... Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan."