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Gönül Dağı'nın başrolünden sürpriz geri dönüş! O anları özleyenler sevinçten göbek attı

Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam TRT'nin popüler dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'nın hangi projede yer alacağı merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncu yeni bir projede yer alacağını duyurdu. Show TV'de yayınlanacak olan Bahardan Önce dizisinde başrol oynayacak olan Özkaya, Kore formatındaki Doktor Cha'dan uyarlanan dizide "Rengin" karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun sıkı takipçileri şimdi yeni dizisinde nasıl bir rol üstleneceğini heyecanla beklemeye başladı.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:46 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:06
Gönül Dağı’nın başrolünden sürpriz geri dönüş! O anları özleyenler sevinçten göbek attı

Ecem Özkaya'nın Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra hangi projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Heyecanla beklenen haber geldi. TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan Özkaya'nın yeni rotası belli oldu. Güzel oyuncu Show TV'de ekrana gelecek "Bahardan Önce" dizisinde önemli bir rol üstlenecek.

GERİ DÖNÜYOR

Gönül Dağı'ndan sezon başı ayrılan Ecem Özkaya Show TV'de ekranlara gelecek olan "Bahardan Önce" dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Gönül Dağı 117. bölüm Fragmanı yayınlandı

MF Yapım tarafından hazırlanan Bahardan Önce dizisi Kore yapımı "Doktor Cha" dizisinden esinleniyor. Dizide Özkaya, başarılı bir doktor olan "Rengin" karakterini canlandıracak.

Oyuncunun yeni rolü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sloganı, ünlü şair Pablo Neruda'nın "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz" sözü olacak.

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı projede Berk Kaya, Bilgesöz Taş ve Merve Van Danışman gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Klinik Psikolog H. Gamze Çevik de danışman olarak projeye katkı sağlıyor.

"Bahardan Önce"de Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncular da rol alacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, aralık ayında çekimlere başlamayı planlıyor.

GÖNÜL DAĞI'NA BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Ecem Özkaya veda paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye... Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan."

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