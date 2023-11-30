Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca ile aynı dizide: Dost mu? Düşman mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Akbaba'nın dizide "Gardaşov" rolüne hayat vereceği ve Cezayir'e yardım için gelen Azeri iş insanını canlandıracağı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Akbaba'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Terekeme balaları" açıklamasını yazdı.