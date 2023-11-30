Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca ile aynı dizide: Dost mu? Düşman mı?

Ozan Akbaba, ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vurdu.
Ozan Akbaba, ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile ekranlara damga vurdu.
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Akbaba cephesinde hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Oyuncunun, EDHO'da birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'a tranfer olduğu öne sürüldü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Akbaba'nın dizide "Gardaşov" rolüne hayat vereceği ve Cezayir'e yardım için gelen Azeri iş insanını canlandıracağı iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Akbaba'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Terekeme balaları" açıklamasını yazdı.
Konum olarak Benliahmet Köyü'nü etiketleyen Ozan Akbaba, köyü Kars'tan yaptığı bu paylaşımla takipçilerini hem duygulandırdı hem de binlerce beğeni aldı.
Fotoğrafta etiketlediği çocukluk arkadaşı Mustafa Tanrıverdi ise bu paylaşıma yorum yaparak "İçten ve öz bir dünyada büyüdük." dedi.