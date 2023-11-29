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Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya’dan Çağatay Ulusoy itirafı! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya gelmesinin ardından...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filminin galasında samimi açıklamalarda bulundu. Kaya, Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in 13 yıl sonra bir araya gelmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Kaya’nın Adını Feriha Koydum dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la ilgili itirafı da çok konuşuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 12:25 Güncelleme 29 Kasım 2023, 12:51
Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya’dan Çağatay Ulusoy itirafı! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya gelmesinin ardından...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan Kaya, önceki akşam eşinin yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katıldı.

Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Çağatay Ulusoy itirafı!

Galada basın mensuplarıyla bir aya gelen Kaya, Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı Bihter filmi hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Aşk-ı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler.

Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok"

Kaya'ya, Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in 13 yıl sonra bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi de soruldu.

Ünlü oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i yıllar sonra bir arada görünce gurulandığını dile getirdi.

İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında da konuşan oyuncuya "Siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy'la beraber oynamak ister misiniz?" diye soruldu.

Kaya, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Ben de Çağatay Ulusoy'la yeniden birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç'la Beren'i tekrar birlikte izlemek beni de çok gururlandırdı. O yüzden ben de tabii ki çok isterim Çağatay ile oynamak bakalım, kısmet"

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