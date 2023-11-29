Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya’dan Çağatay Ulusoy itirafı! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya gelmesinin ardından...

Çok boyutlu ve çok güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu. Bundan sonra da tekrar aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok"

Kaya'ya, Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in 13 yıl sonra bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi de soruldu.

Ünlü oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i yıllar sonra bir arada görünce gurulandığını dile getirdi.

İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında da konuşan oyuncuya "Siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy'la beraber oynamak ister misiniz?" diye soruldu.

Kaya, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Ben de Çağatay Ulusoy'la yeniden birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç'la Beren'i tekrar birlikte izlemek beni de çok gururlandırdı. O yüzden ben de tabii ki çok isterim Çağatay ile oynamak bakalım, kısmet"