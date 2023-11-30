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Bayan Kahkaha olarak tanınan Güzide Kasacı’ya acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Bayan Kahkaha lakaplı Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti. Son yolculuğuna uğurlanan Güzide Kasacı'nın cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' ünvanı verilen sanatçının cenazesine katılımın az olduğu görüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme 30 Kasım 2023, 16:47
Bayan Kahkaha olarak tanınan Güzide Kasacı’ya acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirdiği 'Benim Adım Çalıkuşu' eseriyle sanat dünyasında 'Bayan Kahkaha' olarak tanınan Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 94 yaşında vefat eden sanatçı için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.

Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacı'yı anlattı. Güzide Kasacı'nın arkadaşı Saadet Ayhan "Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni. Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz" diye konuştu.

Torunu Ebru Çiftçikal ise, "Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı "şeklinde konuştu. Helallik alınmasının ardından sanatçının Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Güzide Kasacı için ikinci tören Afet Yolal Camii'nde yapıldı. Törene Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı. Kasacı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

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