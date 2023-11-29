Yalı Çapkını’nda can sıkacak ayrılık kararı! Yas ve kederin eksik olmadığı dizide büyük kavga çıktı; O ismin bileti çat diye kesilecek

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu , Mert Ramazan Demir , Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Buçe Buse Kahraman gibi isimler, son bölümdeki ayrılıklarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ayrılık Haberleri ve Kadro Değişiklikleri

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda kadroya sürpriz isimlerin dahil olduğu haberleri alınmıştı. Ancak şimdi, erken bir ayrılık haberiyle sarsıldık.

Bölümde Ferit'in Pelin'e yönelttiği "Karnındaki çocuk da benim değil" sözleri, diziye damgasını vurdu. Bu gelişmenin ardından ise ayrılık iddiaları hız kazandı.