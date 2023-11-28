İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlü çıktı! İlk kez duyanın ağzı açık kaldı! Meğer yıllarca onu izlemişiz: Nasıl anlamadık...

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi birçok önemli yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi birçok önemli yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever ile evli kalan Hacıoğlu, kızının annesi Duygu Kaya'yla ise 2016 senesinde dünyaevine girdi.
Çift 2020'de boşanırken Hacıoğlu, gönlünü son olarak Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Ancak Hacıoğlu'nun bu ilişkisi de mutlu sonla bitmedi.
Temmuz ayında, ikili birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını sildi.
Evlilik müjdesi beklenirken ayrılık haberi gelen ikiliden Hacıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise kafa karıştırdı.
Hacıoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı Instagram paylaşımında eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz de yer aldı.
Paylaşımıyla gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü Hacıoğlu, özellikle ailesi merak edildi.
Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.
İSMAİL HACIOĞLU VE BABASI MEHMET HACIOĞLU
MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?
Mehmet Hacıoğlu Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir.