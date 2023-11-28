SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Tayyar ve Özlem Öz tutuklandı mı, neden? Tayyargiller kaç yıl hapis cezası alacak? Özlem Tayyar Öz çiftine neden soruşturma başlatıldı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlattı. Peki, Tayyargiller kaç yıl hapis cezası alacak? Özlem Tayyar Öz çiftine neden soruşturma başlatıldı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 14:05 Güncelleme 28 Kasım 2023, 14:14
Tayyar ve Özlem Öz tutuklandı mı, neden? Tayyargiller kaç yıl hapis cezası alacak? Özlem Tayyar Öz çiftine neden soruşturma başlatıldı?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerin bu paraları nasıl kazandığı ve kara para aklamış olabilecekleri iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çiftinin şaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti.

EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ

Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler.

Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.

"1 TON ALTIN BEKLİYORUZ"
Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyordu.

Okların kendisine dönmesi üzerine dini duyguları sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Öz, daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.

Çiftin bu tür davranışlar sergilemesinina ardından Tayyar ve Özlem Öz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Haklarında inceleme yapılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DOSYAYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Soruşturma dosyasına erişim engeli getirildi. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere de soruşturma başlayacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türk heyeti Gazze’de: Sahra hastanesi kurulacak!
Kılıçdaroğlu’nun intikam ofisi ’gölge genel merkez’ oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA