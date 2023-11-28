Tayyar ve Özlem Öz tutuklandı mı, neden? Tayyargiller kaç yıl hapis cezası alacak? Özlem Tayyar Öz çiftine neden soruşturma başlatıldı?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat 'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerin bu paraları nasıl kazandığı ve kara para aklamış olabilecekleri iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.

Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler.

Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çiftinin şaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti.

"1 TON ALTIN BEKLİYORUZ"

Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyordu.

Okların kendisine dönmesi üzerine dini duyguları sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.