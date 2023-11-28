Özlem Öz ve Tayyar Öz serveti ne kadar? Özlem Öz kimdir? Eşi Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında aramalar hız kazandı. Fenomenlik sayesinde büyük paralar kazanan, online ürün satışı gerçekleştiren ve kendi markaları Öz ailesi, Polatgiller'i anımsatmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında aramalar hız kazandı. Fenomenlik sayesinde büyük paralar kazanan, online ürün satışı gerçekleştiren ve kendi markaları Öz ailesi, Polatgiller'i anımsatmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
2. POLAT VAKASI OLABİLİR Mİ?
Türkiye'nin gündemindeki Dilan-Engin Polat çifti sonrası sosyal medyada gözler Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftine çevrildi.
Yapılan iddialarda, Doktor olan Tayyar Öz'ün daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza aldığını iddia etti.
Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor, aynı Dilan Polat gibi hayatını 'fazla şaşaalı ve abartılı' yaşadığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hatta Dilan Polat'ı taklit ettiğine inanılıyor.
ÖZLEM LİNA ÖZ KİMDİR?
Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.
TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?
Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.