Özlem Öz ve Tayyar Öz serveti ne kadar? Özlem Öz kimdir? Eşi Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında aramalar hız kazandı. Fenomenlik sayesinde büyük paralar kazanan, online ürün satışı gerçekleştiren ve kendi markaları Öz ailesi, Polatgiller'i anımsatmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

2. POLAT VAKASI OLABİLİR Mİ? Türkiye'nin gündemindeki Dilan-Engin Polat çifti sonrası sosyal medyada gözler Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftine çevrildi.



Yapılan iddialarda, Doktor olan Tayyar Öz'ün daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza aldığını iddia etti.