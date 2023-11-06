38. bölüm 2. fragmanı: Kızılcık Şerbeti’nde ters köşe! Apo kalpten gidecek! ’Lütfen diziden çıkarmayın’

Kızılcık Şerbeti'nde ters köşe! Kartlar yeniden dağıtılıyor! Son bölümde Doğa gizlice plan yapmıştı ancak planı suya düştü. Fatih'in evlilik teklifi Doğa ve Alev'i şoke etti. Abdullah ise Alev ile Rüzar'ın kurdelesini kesti. İşte 38. Bölüm özeti...

KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM 1. FRAGMANI Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölümünde Doğa'nın avukat tuttuğu ortaya çıkmıştı. Fatih'i çıldırtmak için 'Başkasıyla birlikte oldum' diyen Doğa aldığı tepki karşısında şoke oldu. Fatih Doğa'yı şaşırtarak 'Sen beni affet, ben de seni' dedi ve yüzüğü taktı.