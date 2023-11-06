PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

38. bölüm 2. fragmanı: Kızılcık Şerbeti'nde ters köşe! Apo kalpten gidecek! 'Lütfen diziden çıkarmayın'

Kızılcık Şerbeti'nin 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler 'Lütfen diziden çıkarmayın' yorumunda bulundu. Gözler şimdi 2. fragmanda. Peki 38. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümden detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:36 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:36
38. bölüm 2. fragmanı: Kızılcık Şerbeti’nde ters köşe! Apo kalpten gidecek! ’Lütfen diziden çıkarmayın’

Kızılcık Şerbeti'nde ters köşe! Kartlar yeniden dağıtılıyor! Son bölümde Doğa gizlice plan yapmıştı ancak planı suya düştü. Fatih'in evlilik teklifi Doğa ve Alev'i şoke etti. Abdullah ise Alev ile Rüzar'ın kurdelesini kesti. İşte 38. Bölüm özeti...

KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölümünde Doğa'nın avukat tuttuğu ortaya çıkmıştı. Fatih'i çıldırtmak için 'Başkasıyla birlikte oldum' diyen Doğa aldığı tepki karşısında şoke oldu.

Fatih Doğa'yı şaşırtarak 'Sen beni affet, ben de seni' dedi ve yüzüğü taktı.

Abdullah ve Alev cephesinde ise işler iyice karıştı. Rüzgar ve Alev evleniyor, kurdeleyi ise Abdullah kesiyor. İzleyiciler 'Apo bu kez ölür heralde' şeklinde yorumlarda bulundu.

Kıvılcım Ömer cephesinde de izleyiciyi üzen gelişme yaşanıyor. Ömer Kıvılcım'dan boşanmak istediğini dile getirdi. Kıvılcım ise yüzüğü fırlatıp attı. Ömer'in ölüp ölmeyeceği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Sosyal medyada 'Lütfen diziden çıkarmayın' isyanı başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fenomen dizinin 38. bölüm 2. fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA