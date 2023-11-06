38. bölüm 2. fragmanı: Kızılcık Şerbeti’nde ters köşe! Apo kalpten gidecek! ’Lütfen diziden çıkarmayın’

Kızılcık Şerbeti'nde ters köşe! Kartlar yeniden dağıtılıyor! Son bölümde Doğa gizlice plan yapmıştı ancak planı suya düştü. Fatih'in evlilik teklifi Doğa ve Alev'i şoke etti. Abdullah ise Alev ile Rüzar'ın kurdelesini kesti. İşte 38. Bölüm özeti...
Kızılcık Şerbeti'nde ters köşe! Kartlar yeniden dağıtılıyor! Son bölümde Doğa gizlice plan yapmıştı ancak planı suya düştü. Fatih'in evlilik teklifi Doğa ve Alev'i şoke etti. Abdullah ise Alev ile Rüzar'ın kurdelesini kesti. İşte 38. Bölüm özeti...
KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölümünde Doğa'nın avukat tuttuğu ortaya çıkmıştı. Fatih'i çıldırtmak için 'Başkasıyla birlikte oldum' diyen Doğa aldığı tepki karşısında şoke oldu.
Fatih Doğa'yı şaşırtarak 'Sen beni affet, ben de seni' dedi ve yüzüğü taktı.
Abdullah ve Alev cephesinde ise işler iyice karıştı. Rüzgar ve Alev evleniyor, kurdeleyi ise Abdullah kesiyor. İzleyiciler 'Apo bu kez ölür heralde' şeklinde yorumlarda bulundu.
Kıvılcım Ömer cephesinde de izleyiciyi üzen gelişme yaşanıyor. Ömer Kıvılcım'dan boşanmak istediğini dile getirdi. Kıvılcım ise yüzüğü fırlatıp attı. Ömer'in ölüp ölmeyeceği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.
Sosyal medyada 'Lütfen diziden çıkarmayın' isyanı başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Fenomen dizinin 38. bölüm 2. fragmanı ise henüz yayınlanmadı.