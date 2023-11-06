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Yalı Çapkını'nda yürekleri tuzla buz edecek ayrılık! Düşmanı gelir gelmez kalemini kırdılar

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her cuma akşamı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Taro Emir, Binnur Kaya, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi ünlü oyuncuları ağırlıyor. Ancak son zamanlarda Yalı Çapkını dizisinde yaşanan sürpriz bir ayrılık dizi severlerini derinden etkiledi ve dizinin geleceği hakkında kafalarda pek çok soru işareti yarattı. İzleyiciler ise başka bir ismin daha diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 06 Kasım 2023, 17:02
Yalı Çapkını’nda yürekleri tuzla buz edecek ayrılık! Düşmanı gelir gelmez kalemini kırdılar

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi, planlandığı gibi ilerlemeyince ünlü bir oyuncu yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Bu ayrılık, dizi dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı ve izleyiciler 10 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak bölüme odaklandı.

SÜRPRİZ AYRILIK

Dizide Cemre Gümeli fizyoterapist rolüyle karşımıza çıkmış ve Ferit karakterinin sol kolunun işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olmuştu.

İzleyiciler Gümeli'nin Ferit ile yakınlaşacağına dair beklentiler içerisindeydi. Ancak beklemediği bir anda Cemre Gümeli'nin projeden ayrıldığı duyuruldu.

Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum.

Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.

Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum.

Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok, merak etmeyin. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere!"

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