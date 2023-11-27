1 yıl evli kalmışlar! Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Berlin in Berlin, Mavi Mavi, Hülya gibi filmleri ve Aradın mı, Ah Be Güzelim, Sensiz Kaldım şarkılarıyla hafızalara kazınan Avşar, yaşadığı aşklarla da sık sık söz ettirdi.

ESKİ AŞKLARI MERAK EDİLDİ

1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın özellikle ilk aşkı merak konusu oldu.

İşte Hülya Avşar başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...