1 yıl evli kalmışlar! Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Kariyeri, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer alan Hülya Avşar, son olarak kötü bir haberle gündeme geldi. Hülya Avşar önceki akşam İstanbul'daki bir mekânda sahneye çıkacaktı ancak ateşlenince hastaneye gitti.
Kariyeri, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer alan Hülya Avşar, son olarak kötü bir haberle gündeme geldi. Hülya Avşar önceki akşam İstanbul'daki bir mekânda sahneye çıkacaktı ancak ateşlenince hastaneye gitti.
Koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan şarkıcı, doktor tavsiyesiyle sahne çalışmalarını erteledi. Evinde dinlenen Avşar kızına geçmiş olsun mesajları yağarken ünlü ismin hayatı da bir kez daha gündeme geldi. İlk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
AİLESİNİN İTİRAZINA RAĞMEN EVLENDİ!
İşte Hülya Avşar'ın filmleri aratmayan hayat hikayesi...
Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Hülya Avşar, bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.
Anıttepe Lisesinde eğitim görmeye başlayan Avşar kızının başında bir süre sonra kavak yelleri esmeye başladı. Bir Ziraat fakültesi öğrencisine gönlünü kaptıran Avşar, ailesinin tüm itirazlarına rağmen genç yaşta nikah masasına oturdu.
Ankara'daki bir otelde düzenlenen büyük bir düğünle dünyaevine giren Avşar, eşinin memleketi Antakya'ya yerleşti. Ancak Avşar'ın mutluluğu uzun sürmedi ve 1,5 yıl sonra boşanma kararı aldı.
GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI
Takip eden günlerde Bulvar gazetesinin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katılan Avşar, birinci oldu.
TACI GERİ ALINDI
Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu ve ünlü isme teklif yağmaya başladı.
Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Hülya Avşar, hem iş hem de özel hayatıyla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Berlin in Berlin, Mavi Mavi, Hülya gibi filmleri ve Aradın mı, Ah Be Güzelim, Sensiz Kaldım şarkılarıyla hafızalara kazınan Avşar, yaşadığı aşklarla da sık sık söz ettirdi.
ESKİ AŞKLARI MERAK EDİLDİ
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın özellikle ilk aşkı merak konusu oldu.
İşte Hülya Avşar başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...
Hülya Avşar ve Sadettin Saran.
Hülya Avşar ve Tanju Çolak.
Hülya Avşar ve Coşkun Sabah.