Zeynep Bastık sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı! Hızını alamayan Zeynep’in dekolteli pozlarına tepki yağdı: İddialı değil çıplak!

Bastık'ın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara ise sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap vermişti.

"EVLENMİYORUM"

Bastık evleneceği yönündeki haberleri; "Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor. Size kötü bir haberim var. Evlenmiyorum" diyerek yalanlamıştı.