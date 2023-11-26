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Kemal Sunal efsanesi Çöpçüler Kralı’ndaki tüp kuyruğunu sıraya sokan genç bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızı...

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı komedi filmi Çöpçüler Kralı, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer aldı. Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimleri bir araya getiren filmdeki bir detay ise duyanları şaşkına çevirdi. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan gencin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın çok ünlü bir oyuncu olan ve Çocuklar Duymasın dizisinde de rol alan o genç kim çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 15:59 Güncelleme 26 Kasım 2023, 16:01
Kemal Sunal efsanesi Çöpçüler Kralı’ndaki tüp kuyruğunu sıraya sokan genç bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın’ın yıldızı...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı ve Şener Şen'e 'En İyi Yardımcı Erkek' oyuncu ödülünü kazandıran Çöpçüler Kralı, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimleri bir araya getiren filmdeki bir detay ise duyanları şaşkına çevirdi.

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarptı ve merak edilip araştırılmaya başlandı.

Siması çok tanıdık gelen gencin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Çöpçüler Kralı filminde; Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu genci tanıdınız mı?

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem'in babası Emekli müsteşar Kemal Bey'i ta kendisi!

Çöpçüler Kralı'nda yer alan Ferdi Akarnur'un ilk filmi Dila Hanım oldu ve oyuncu Çocuklar Duymasın dizisindeki "Müsteşar Kemal" rolü hafızalara kazındı.

KEMAL SUNAL ROLÜNE BAKIN NASIL HAZIRLANMIŞ!
Yıllar geçse de hala izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran filmde Apti Şakrak karakterine can veren Kemal Sunal'ın rolüne hazırlanma aşaması ise en az film kadar dikkat çekti.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın aktardığı bilgiye göre; usta oyuncu Apti Şakrak karakterini özümsemek için evde bile film kostümünü çıkarmadı.

Sunal'ın bulduğu rol model ise Mehmet Konuk adında Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan bir işçi.

Hatta filmdeki el arabası ve süpürge de ona ait. Mehmet Konuk, 2018 yılında hayatını kaybetti.

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI KAÇ YILINDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır.

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

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