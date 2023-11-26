17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan zor günleri geride bıraktı! Aşkı buldu! Yeni sevgilisi bakın kim...

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI
Organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.
EKRANLARA DÖNDÜ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan Özkan, kısa sürede taburcu oldu. Taburcu olmasının ardından ekranlara da geri döndü.
Geçen günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Özkan, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum " dedi.
AŞKI BULDU!
Zor günleri geride bırakan ve işinin başına dönen Özkan cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Özkan, aşkı buldu.
Ufuk Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.
Sibel Osmanoğlu da sosyal medya hesabında sevgilisi Ufuk Özkan'ın da yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
ESKİ EŞİ BAKIN KİM!
Tüm bunların ardından Ufuk Özkan'ın hayatı merak konusu oldu. Özkan'ın özellikle 17 yıl evli kaldığı eski eşi merak edildi.
Ünlü oyuncunun 17 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
UFUK ÖZKAN-NAZAN GÜNEŞ
Nazan Güneş Türk dansçıdır. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde başdansçı olarak görev yaptı.