17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan zor günleri geride bıraktı! Aşkı buldu! Yeni sevgilisi bakın kim...

Geçen günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Özkan, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum " dedi.

AŞKI BULDU!

Zor günleri geride bırakan ve işinin başına dönen Özkan cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Özkan, aşkı buldu.

Ufuk Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.