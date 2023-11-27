22 yaş küçük aşkıyla tam gaz devam! Bilge Öztürk ile Daren Gerede’den ortalığı sallayan poz! Tarkan’ın eski sevgilisi olarak biliniyordu…

AŞKA GELDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztürk, daha sonra da bambaşka bir paylaşımla adından söz ettirdi. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden 45 yaşındaki Bilge Öztürk, 77.7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından genç sevgilisi ile yeni bir pozlarını paylaştı.

Uzun süre gündem olan paylaşımın ardından ikili, bir davette ortaya çıktı. Öztürk, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Aşıkların davet tarzı ve verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak çok konuşuldu.

İşte o paylaşım...