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22 yaş küçük aşkıyla tam gaz devam! Bilge Öztürk ile Daren Gerede’den ortalığı sallayan poz! Tarkan’ın eski sevgilisi olarak biliniyordu…

Tarkan ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Bilge Öztürk, ilişkisini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşam sürüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarına tam gaz devam eden ikili, önceki gün bir davette ortaya çıktı ve verdikleri pozla ortalığı salladı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:25 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:25
22 yaş küçük aşkıyla tam gaz devam! Bilge Öztürk ile Daren Gerede’den ortalığı sallayan poz! Tarkan’ın eski sevgilisi olarak biliniyordu…

Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen avukat Bilge Öztürk, 2 yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, geçen aylarda müstakbel kayınvalidesi ile gündeme geldi.

Bilge Öztürk sevgilisinin annesi Bennu Gerede ile poz verdi. 52 yaşındaki Bennu Gerede ve Bilge Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

AŞKA GELDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan Öztürk, daha sonra da bambaşka bir paylaşımla adından söz ettirdi. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden 45 yaşındaki Bilge Öztürk, 77.7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından genç sevgilisi ile yeni bir pozlarını paylaştı.

Uzun süre gündem olan paylaşımın ardından ikili, bir davette ortaya çıktı. Öztürk, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Aşıkların davet tarzı ve verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak çok konuşuldu.

İşte o paylaşım...

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