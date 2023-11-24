Canım Kardeşim’de Tarık Akan’ın göz bebeğiydi! 60’ına merdiven dayayan Kahraman Kıral’ın son hali ortaya çıktı: Bakışları hala aynı!

İlkokul dönemi boyunca 14 filmde rol alan çocuk yıldız Yansız Adam, Şaşkın Damat, Erkekler Ağlamaz, Ben Doğarken Ölmüşüm ve Gelin gibi yapımlarda ekran karşısına geçen Kıral, gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.