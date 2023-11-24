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Canım Kardeşim’de Tarık Akan'ın göz bebeğiydi! 60’ına merdiven dayayan Kahraman Kıral'ın son hali ortaya çıktı: Bakışları hala aynı!

1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ile Halit Akçatepe’yle başrolleri paylaşan ve çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla hayran bırakan Kahraman Kıral, 14 filmde rol aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan yapımda milyonları ağlatan Kıral’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı. 60’ına merdiven dayayan Yeşilçam yıldızını görenler tanımakta zorlandı. Ancak bazıları “Bakışları hiç değişmemiş” yorumunu yaptı. İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:29
Canım Kardeşim’de Tarık Akan’ın göz bebeğiydi! 60’ına merdiven dayayan Kahraman Kıral’ın son hali ortaya çıktı: Bakışları hala aynı!

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1973 yapımı bir Türk dram filmi Canım Kardeşim, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.

Başrollerini Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral'ın paylaştığı film, hikayesiyle 7'den 70'e milyonları gözyaşlarına boğdu.

Filmde çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan Kahraman Kıral ise bir süre sonra kameralara veda etti.

İlkokul dönemi boyunca 14 filmde rol alan çocuk yıldız Yansız Adam, Şaşkın Damat, Erkekler Ağlamaz, Ben Doğarken Ölmüşüm ve Gelin gibi yapımlarda ekran karşısına geçen Kıral, gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

Adeta sırra kadem basan Kıral'ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Milyonları ağlatan sahneleriyle hafızalara kazınan Kıral'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

Altmışına merdiven dayayan Yeşilçam'ın çocuk yıldızı için "Çok değişmiş", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları "Bakışları hiç değişmemiş" yorumunda bulunarak "Hala aynı hüzün" dedi.

İşte Kahraman Kıral'ın son hali...

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