2023 Masterchef Dilara bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Acun Ilıcalı’nın talimat verdiği Dilara Başaran’ın memleketi...

Çok tuzlu olduğunu söyleyerek tabağını şeflere sunmak istemediğini söyleyen Dilara, "Şefim ben sunum yapmak istemiyorum. Benim raviolim olduğunu kabul etmiyorum. Tuz dolu içi. Bu ravioli değil, ben sorumluluğu kabul ediyorum, kendimi rezil edemem" ifadelerini kullandı. Somer şef ise Dilara'nın sözlerine "Getir biz bakalım" diyerek yarışmacıyı çağırdı.