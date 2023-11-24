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2023 Masterchef Dilara bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Acun Ilıcalı’nın talimat verdiği Dilara Başaran’ın memleketi...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi. Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı'nın ise yarışmacının ekipten gönderilmesi için talimat verdiği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Dilara Başaran’ın hayatı merak konusu oldu. 26 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. Dilara Başaran bakın aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:42 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:43
2023 Masterchef Dilara bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Acun Ilıcalı’nın talimat verdiği Dilara Başaran’ın memleketi...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, finale adım adım ilerken yarışmada ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Dilara Başaran, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi.

Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların sık sık tezgah değiştirerek yemek yapmaya çalıştığı bölümde Dilara, yemeğine çok tuz atıldığını ileri sürerek diğer yarışmacıları hedef aldı.

Çok tuzlu olduğunu söyleyerek tabağını şeflere sunmak istemediğini söyleyen Dilara, "Şefim ben sunum yapmak istemiyorum. Benim raviolim olduğunu kabul etmiyorum. Tuz dolu içi. Bu ravioli değil, ben sorumluluğu kabul ediyorum, kendimi rezil edemem" ifadelerini kullandı. Somer şef ise Dilara'nın sözlerine "Getir biz bakalım" diyerek yarışmacıyı çağırdı.

Dilara, tuz olayının bilinçli yapıldığını iddia etti. Bireysel dokunulmazlık oyunu öncesi Cemre, yemeğe az miktarda tuz attığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Tartışmada araya giren şefler, sıra sıra tezgaha kimin geçtiğini öğrenerek tuzu kimin attığını tespit etti. Gösterilen kamera görüntülerinde Dilara'nın, Cemre'den sonra yemeğe 2 avuç daha tuz attığı görüldü.

Yarışmacı arkadaşlarını suçlayan Dilara Başaran'ın tavırları kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre ise Acun Ilıcalı, MasterChef'te Dilara'nın tavırlarından rahatsız oldu.

Ilıcalı'nın ekibiyle görüşerek takım arkadaşlarına tuzlu yemek yaparak ihanet eden Dilara'nın yarışmada yer almaması gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Ortaya atılan iddia ile ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama yapılmazken Dilara Başaran'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

DİLARA BAŞARA KİMDİR?
1997 yılında dünyaya gelen Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde odu. Daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ediyor. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirdi.

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Dilara'nın memleketi de merak edilerek "MasterChef Dilara aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

DİLARA BAŞARAN NERELİ?
İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır.

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