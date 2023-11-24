2023 Masterchef Dilara bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Acun Ilıcalı’nın talimat verdiği Dilara Başaran’ın memleketi...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, finale adım adım ilerken yarışmada ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Dilara Başaran, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi.
Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların sık sık tezgah değiştirerek yemek yapmaya çalıştığı bölümde Dilara, yemeğine çok tuz atıldığını ileri sürerek diğer yarışmacıları hedef aldı.
Çok tuzlu olduğunu söyleyerek tabağını şeflere sunmak istemediğini söyleyen Dilara, "Şefim ben sunum yapmak istemiyorum. Benim raviolim olduğunu kabul etmiyorum. Tuz dolu içi. Bu ravioli değil, ben sorumluluğu kabul ediyorum, kendimi rezil edemem" ifadelerini kullandı. Somer şef ise Dilara'nın sözlerine "Getir biz bakalım" diyerek yarışmacıyı çağırdı.