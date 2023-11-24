Kızılcık Şerbeti'nin Pembe kaynanası Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in... Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Pembe kaynana. Pembe Ünal'a hayat veren isim ise Sibel Taşçıoğlu. Dizinin yeni bölümüyle günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte haberin detayları.