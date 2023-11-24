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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe kaynanası Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti'nde, başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz?

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 14:50 Güncelleme 24 Kasım 2023, 14:50
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe kaynanası Sibel Taşçıoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil’in...

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe kaynanası Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in... Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Pembe kaynana. Pembe Ünal'a hayat veren isim ise Sibel Taşçıoğlu. Dizinin yeni bölümüyle günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte haberin detayları.

Pembe, Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesidir. Abdullah'la görücü usulü evlenmiş ama ona aşık olmuştur. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibarettir. Evlatlarından, mutluluğu için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadındır. Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor.

1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır.

Sibel Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu.

Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.

Murat Kolçak Köstendil, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası.

SİBEL TAŞÇIOĞLU VE EŞİ

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