Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’yı doğal güzel sanan fena yanıldı! Estetiksiz halini görenler küçük dilini yuttu: Sende mi Özgü?

Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer ve Kimse Bilmez gibi projelerde yer alan Özgü Kaya, son olarak Üç Kız Kardeş dizisi ile izleyici karşısına geçti.

Bir dönem Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla son dönemin en popüler isimleri arasında yer aldı.