Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’yı doğal güzel sanan fena yanıldı! Estetiksiz halini görenler küçük dilini yuttu: Sende mi Özgü?

Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer ve Kimse Bilmez gibi projelerde yer alan Özgü Kaya, son olarak Üç Kız Kardeş dizisi ile izleyici karşısına geçti.
Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer ve Kimse Bilmez gibi projelerde yer alan Özgü Kaya, son olarak Üç Kız Kardeş dizisi ile izleyici karşısına geçti.
Bir dönem Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla son dönemin en popüler isimleri arasında yer aldı.
Attığı her adımla dikkat çeken Kaya, şimdi ise estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Çene estetiği yaptırdığı bariz bir şekilde görünen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.
Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler "Sende mi Özgü?", "Doğal güzel sanıyordum" yorumlarında bulundu.
Kimi ise Özgü Kaya'nın yalnızca zayıfladığını, estetik herhangi bir müdahale yaptırmadığını öne sürdü.
İşte Özgü Kaya'nın sosyal medyada gündem olan o fotoğrafı...