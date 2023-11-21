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Hakan Peker'in 3 katlı lüks villasını gez gez bitmiyor! Geniş geniş ferah ferah! 62 yaşındaki Peker'in saray yavrusundan hallice evi...

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Peker, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damgasını vuran 62 yaşındaki şarkıcı her daim genç görüntüsüyle şaşkına çeviriyor. 1 çocuk babası olan Hakan Peker bu kez eviyle gündeme geldi. 3 katlı lüks evinin kapılarını açan Hakan Peker'in, Bahçeşehir'deki evini görenler hayran kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 14:23 Güncelleme 21 Kasım 2023, 14:23
Hakan Peker’in 3 katlı lüks villasını gez gez bitmiyor! Geniş geniş ferah ferah! 62 yaşındaki Peker’in saray yavrusundan hallice evi...

Hakan Peker'in 3 katlı lüks villasını gez gez bitmiyor! Geniş geniş ferah ferah! 62 yaşındaki Peker'in saray yavrusundan hallice evi... 90'lı yıllar denince akla gelen isimlerden biri olan, pop müziğin efsaneleşen isimlerinden biri haline gelen Hakan Peker, 3 katlı lüks mü lüks villasının kapılarını ilk kez açtı ama ne açmak. Bahçeşehir'de yeşilliklerin içindeki lüks villasında adeta yok yok Peker'in. Kendisine her ihtiyacına karşılık gelen bir yaşan alanı yaratan Peker'in lüks evine dair ayrıntılar sizlerle.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, Bahçeşehir'deki lüks villasının kapılarını ilk kez açtı.

Ünlü şarkıcının 3 katlı lüks villasını görenler hayran kalıyor.

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" programına konuk olan Hakan Peker'in lüks evini görenler hayran kaldı.

Hakan Peker'in Bahçeşehir'deki üç katlı villası oldukça sade ve şık dekore edilmiş.

Şık aksesuarlar, objeler ve aksesuarlar evin dekorasyonunu tamamlıyor.

Zevkle döşenmiş salonda fotoğraflar ve ödüller dikkat çekiyor. Unutulmayan albümler ve CD'lerde salonda kendine yer bulmuş.

Giyinme odasındaki çekimlerde kullandığı kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü isim, vefat eden dansçısının ceketini de hatıra olarak sakladığını ifade etti.

Programda yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Hakan Peker, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hande Ertekin ile tanışma hikayelerini de anlattı.

Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. TRT'nin eğlence programlarında ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı konser organizasyonlarında yer aldı.

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