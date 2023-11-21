Hakan Peker'in 3 katlı lüks villasını gez gez bitmiyor! Geniş geniş ferah ferah! 62 yaşındaki Peker'in saray yavrusundan hallice evi... 90'lı yıllar denince akla gelen isimlerden biri olan, pop müziğin efsaneleşen isimlerinden biri haline gelen Hakan Peker, 3 katlı lüks mü lüks villasının kapılarını ilk kez açtı ama ne açmak. Bahçeşehir'de yeşilliklerin içindeki lüks villasında adeta yok yok Peker'in. Kendisine her ihtiyacına karşılık gelen bir yaşan alanı yaratan Peker'in lüks evine dair ayrıntılar sizlerle.