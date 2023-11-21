Kaya Çilingiroğlu çocukları Zehra ve Kaya’yı köy evinden paylaştı! İlk yorum Hülya Avşar’dan! Tahta kapı, ipe takılı mandallar...

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu , 1997 yılında Hülya Avşar ile dünyaevine girdi ve çiftin Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu.

Avşar kızı ile yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu, 2009'da Feraye Tanyolaç ile evlendi. Ancak Çilingiroğlu'nun bu evliliği de uzun sürmedi ve ikili 2014'te boşandı.