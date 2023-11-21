Kaya Çilingiroğlu çocukları Zehra ve Kaya’yı köy evinden paylaştı! İlk yorum Hülya Avşar’dan! Tahta kapı, ipe takılı mandallar...

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında Hülya Avşar ile dünyaevine girdi ve çiftin Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu.
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında Hülya Avşar ile dünyaevine girdi ve çiftin Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu.
Çift, Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005 yılında boşandı.
Avşar kızı ile yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu, 2009'da Feraye Tanyolaç ile evlendi. Ancak Çilingiroğlu'nun bu evliliği de uzun sürmedi ve ikili 2014'te boşandı.
Hülya Avşar'dan Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki evladı olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında çocuklarıyla bir paylaşımda bulundu.
Çilingiroğlu, kızı Zehra (25) ve oğlu Hüseyin Kaya'nın (17) çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram'da yayınladı.
SÜRMENE HATIRASI
Almanya'da doğan, aslen Trabzon Sürmeneli olan Çilingiroğlu, çocuklarıyla çıktığı köy turundan bir kareyi paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Zehra ve Kaya'nın bir köy evinin önünde verdiği poza, eski eşi Hülya Avşar'ı da etiketleyip, "Zavli Sürmene" notunu düştü.
AVŞAR'DAN YORUM GECİKMEDİ
Hülya Avşar ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına "Aşklar, aşklar" yorumunu yazdı.