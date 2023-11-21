Esra Erol’dan "Babama benziyorum" diyen oğlu Ömer’e duygusal mesaj! İlk yorum görümceden! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor, küçük Esra diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.
ALİ ÖZBİR KAYITSIZ KALMADI
Ali Özbir de canlı yayın sırasında yüzleri gülümseten anne-oğul diyaloguna kayıtsız kalmadı ve o anlardan keyif alarak "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sempatik ve sevimli halleriyle büyük beğeni toplayan Ömer Erol, bu kez annesinin paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Esra Erol, Instagram hesabında küçük oğlu Ömer Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erol, oğlunun fotoğraflarına yer verdiği paylaşımda kaleme aldığı satırlarla da dikkat çekti.
"SENİ ÇILGINLAR GİBİ SEVİYORUM"
Güzel sunucu, şu sözlerle oğlunun yeni yaşını kutladı: "Benim kıymetlim, şefkatlim, akıllım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Seninle büyüyorum. Seninle değişiyorum. Sana ve abine öğrettiğim ve öğretmeye devam edeceğim tek şey ilkeli, erdemli, vicdanlı iyi insanlar olmanız. Öyle olacağınızı biliyorum. Ama ben hep hatırlatmaya devam edeceğim. Annen olduğun için çok şanslıyım. Seni çılgınlar gibi seviyorum"