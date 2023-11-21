PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Esra Erol’dan "Babama benziyorum" diyen oğlu Ömer’e duygusal mesaj! İlk yorum görümceden! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, geçen sezon programında Ömer Erol'u ağırlamış ve anne-oğul arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurmuştu. "Babama benziyorum" diyen ve sevimli halleriyle dikkat çeken Ömer Erol, uzun süre gündem olmuştu. Sempatik ve sevimli halleriyle büyük beğeni toplayan Ömer Erol, bu kez annesinin paylaşımıyla adından söz ettirdi. Oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Erol, hem yayınladığı pozlarla hem de kaleme aldığı satırlarla dikkat çekerken ilk yorum görümce Şafak Özbir’den geldi. İşte Ali Özbir’in biricik eşi Esra Erol’un o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:26 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:38
Esra Erol’dan Babama benziyorum diyen oğlu Ömer’e duygusal mesaj! İlk yorum görümceden! Canlı yayında annesini fena bozmuştu...

Esra Erol, ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni topladı. Milyonları ekran başına kilitleyen Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra Ali Özbir'le sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile 2010 yılında evlenen Esra Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

İki çocuk annesi Erol, geçen sezon küçük oğlu Ömer Erol'u programında ağırladı. Babama benziyorum" diyen ve sevimli halleriyle dikkat çeken Ömer Erol, uzun süre gündem oldu.

Anne-oğul arasında geçen diyalog yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor, küçük Esra diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.

ALİ ÖZBİR KAYITSIZ KALMADI
Ali Özbir de canlı yayın sırasında yüzleri gülümseten anne-oğul diyaloguna kayıtsız kalmadı ve o anlardan keyif alarak "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sempatik ve sevimli halleriyle büyük beğeni toplayan Ömer Erol, bu kez annesinin paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Esra Erol, Instagram hesabında küçük oğlu Ömer Erol'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erol, oğlunun fotoğraflarına yer verdiği paylaşımda kaleme aldığı satırlarla da dikkat çekti.

"SENİ ÇILGINLAR GİBİ SEVİYORUM"
Güzel sunucu, şu sözlerle oğlunun yeni yaşını kutladı: "Benim kıymetlim, şefkatlim, akıllım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Seninle büyüyorum. Seninle değişiyorum. Sana ve abine öğrettiğim ve öğretmeye devam edeceğim tek şey ilkeli, erdemli, vicdanlı iyi insanlar olmanız. Öyle olacağınızı biliyorum. Ama ben hep hatırlatmaya devam edeceğim. Annen olduğun için çok şanslıyım. Seni çılgınlar gibi seviyorum"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğum ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ise ilk yorum Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir'den geldi.

Oyuncu Mesut Akusta ile mutlu bir evlilik sürdüren Şafak Özbir, minik yeğeninin doğum gününü "İyi ki doğmuş Ömer'imiz" sözleriyle kutladı.

Ali Özbir ise Esra Erol'un paylaşımına "Kuzum benim iyi ki doğdun" yorumunda bulundu. İpek Açar, Bengü, Burcu Kara gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalamayarak Ömer Erol'un doğum gününü kutladı.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ!
Erol, Instagram'ın hikaye kısmında ise Ömer'in küçüklük fotoğrafını yayınlayarak "Tombulluğundan parmakların görünmezdi. Bu fotoğraflara baktığımda içim gidiyor" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 50+1 açıklaması... Başkan Erdoğan’a tam destek: Aksayan yönler düzeltilir
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var
SON DAKİKA