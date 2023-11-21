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2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan acı haber! “Ev arkadaşım, Leyla’m...” Dostları acısını paylaştı: Pınar Altuğ, Ceyda Ateş...

2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan acı haber! 2019 yılında dünyaevine girdiği Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise kahreden bir paylaşımla gündeme geldi. Acı kaybını sosyal medya üzerinden duyuran Kaya’ya sanatçı dostları Pınar Altuğ ve Ceyda Ateş’ten yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:58 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:58
2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan acı haber! “Ev arkadaşım, Leyla’m...” Dostları acısını paylaştı: Pınar Altuğ, Ceyda Ateş...

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine girdi.

Ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tattı.

Ali Atay ile Hazal Kaya, geçen Şubat ayında ise Süreyya Leyla ismimdeki kızlarına kavuşarak ikinci kez anne-baba oldu.

Ünlü çiftten Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer vermeyi ihmal etmedi. Aile pozlarıyla beğeni toplayan Kaya, bu kez yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

"BU ÖZLEM HİÇ BİTMEYECEK BİLİYORUM"
12 yıllık sevimli dostu Leyla'nın acı kaybıyla sarsılan Kaya, kedisinin fotoğraflarını duygusal bir notla yayınladı.

Hazal Kaya, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla'm. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın.

Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim.

Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşıma yaptıkları yorumlarla Kaya'nın acısını paylaştı.

Pınar Altuğ, emojilerle yaptığı yorumla üzüntüsünü dile getirirken Ceyda Ateş "Başın sağ olsun kuzum çok zor yokluklarına alışmak" ifadelerini kullandı.

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