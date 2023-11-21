2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan acı haber! “Ev arkadaşım, Leyla’m...” Dostları acısını paylaştı: Pınar Altuğ, Ceyda Ateş...

Ünlü çiftten Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer vermeyi ihmal etmedi. Aile pozlarıyla beğeni toplayan Kaya, bu kez yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

"BU ÖZLEM HİÇ BİTMEYECEK BİLİYORUM"

12 yıllık sevimli dostu Leyla'nın acı kaybıyla sarsılan Kaya, kedisinin fotoğraflarını duygusal bir notla yayınladı.

Hazal Kaya, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla'm. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın.

Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim.