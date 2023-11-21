Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca'nın son hali küçük çaplı bir şok yaşattı "Caner aynı Tülin bitmiş" Gerçekler ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Toygar şu ifadeleri kullanmıştı:

'Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim yarışmaya girdiğimizde. Her şey tesadüf oldu. Yarışmaya girdik, girdiğimizde oraya katılan yarışmacıları görmüyoruz. Yarışmaya girdikten sonra duvarlarda resimler vardı, gelin adaylarının resimleri. Bize yapım ekibinden bu fotoğraflardan kendinize yakın gördüğünüz bir ismi ve elenmesini istediğiniz bir ismi yazın dediler. İki tane isim vardı elimde. Ben Ebru'dan hoşlandım, Tülin'in elenmesini istedim. Ama ikisinin adını karıştırdım. Ebru ismi Tülin diye aklımda kalmış, Tülin'in ismi de Ebru diye aklımda kalmış. Yani isimleri karıştırdım. İsimleri karıştırmasam Tülin gidiyordu, Ebru kalıyordu...'