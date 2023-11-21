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Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca'nın son hali küçük çaplı bir şok yaşattı "Caner aynı Tülin bitmiş" Gerçekler ortaya çıkmıştı

Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı ve değişimi akıl alır gibi deği

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 09:41 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:41
Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca’nın son hali küçük çaplı bir şok yaşattı Caner aynı Tülin bitmiş Gerçekler ortaya çıkmıştı

Gelinim Olur Musun'un olay gelini Tülin Koca'nın son hali küçük çaplı bir şok yaşattı "Caner aynı Tülin bitmiş" Gerçekler ortaya çıkmıştı... Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ama öyle iki isim vardı ki bu evlendirme programı furyasını bambaşka bir boyuta taşıdılar. Tabi ki Tülin ile Caner ikilisinden bahsediyoruz. Caner Toygar şimdilerde epey göz önünde olsa da, Tülin Koca ortalıktan kayboldu. Son hali sosyal medyada ortaya çıkan Koca, herkesi şaşkına çevirdi.

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi.

Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Toygar şu ifadeleri kullanmıştı:

'Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim yarışmaya girdiğimizde. Her şey tesadüf oldu. Yarışmaya girdik, girdiğimizde oraya katılan yarışmacıları görmüyoruz. Yarışmaya girdikten sonra duvarlarda resimler vardı, gelin adaylarının resimleri. Bize yapım ekibinden bu fotoğraflardan kendinize yakın gördüğünüz bir ismi ve elenmesini istediğiniz bir ismi yazın dediler. İki tane isim vardı elimde. Ben Ebru'dan hoşlandım, Tülin'in elenmesini istedim. Ama ikisinin adını karıştırdım. Ebru ismi Tülin diye aklımda kalmış, Tülin'in ismi de Ebru diye aklımda kalmış. Yani isimleri karıştırdım. İsimleri karıştırmasam Tülin gidiyordu, Ebru kalıyordu...'

Caner Toygar şimdilerde kariyerine tüm hızıyla devam ederken Tülin Koca'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Koca'nın son halini görenler çok şaşırdı.

Koca'nın olduğu iddia edilen fotoğraflara adeta yorum yağdı.

Koca için "Caner aynı duruyor Tülin bitmiş" yorumları yapıldı.

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