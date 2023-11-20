Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın siz bir de kardeşi Ezgi’yi görün! Ailede güzellik adeta genetik! Ezgi güzelliğiyle Özge’yi unutturdu

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 26 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veriyor. Feraye, Kapadokya'da yaşayan dünyalar güzeli bir kızdır. Güzel Sanatlar Fakültesinde Moda tasarım bölümü son sınıf öğrencisidir. Babası yörenin ileri gelen ailelerinden Gülsoyların emektarıdır. Feraye çok küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Annesinin kaybından sonra babası hastalanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kalınca, evde başlarında bir kadın olsun diye tekrar evlenince, Feraye üvey anne elinde zorbalığa maruz kalır...