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Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın siz bir de kardeşi Ezgi'yi görün! Ailede güzellik adeta genetik! Ezgi güzelliğiyle Özge'yi unutturdu

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 26 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veren Yağız hakkında araştırma yapanlar Yağız'ın ablasını görünce hayran kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:03 Güncelleme 20 Kasım 2023, 12:03
Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın siz bir de kardeşi Ezgi’yi görün! Ailede güzellik adeta genetik! Ezgi güzelliğiyle Özge’yi unutturdu

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 26 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veriyor. Feraye, Kapadokya'da yaşayan dünyalar güzeli bir kızdır. Güzel Sanatlar Fakültesinde Moda tasarım bölümü son sınıf öğrencisidir. Babası yörenin ileri gelen ailelerinden Gülsoyların emektarıdır. Feraye çok küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Annesinin kaybından sonra babası hastalanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kalınca, evde başlarında bir kadın olsun diye tekrar evlenince, Feraye üvey anne elinde zorbalığa maruz kalır...

Bu durum ona kendini korumayı ve tek başına ayakları üzerinde durmasını öğretir. Çalışkan, dürüst, inançlı, aşkın gücüne inanan, sadık biridir. Gülsoy'ların ortanca oğlu Yaman'la çocuklukları beraber geçmiştir. İkisinin de ortak noktası anne sevgisini yaşayamayan çocuklar olmalarıdır. Birbirlerinin ilk arkadaşı ilk ve son aşkı olmuşlardır.

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Özge Yağız hakkında araştırma yapan ablası Ezgi Yağız'ı görünce şaştı kaldı.

ABLASINA BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Özge Yağız'ın, ablası Ezgi Yağız'a benzerliği, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İŞTE YAĞIZ KARDEŞLER

Sosyal medyada epey aktif olan Ezgi Yağız'ın pozlarına ''Güzellik genetik'', ''Kız kardeşiniz size benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Evli ve bir çocuk annesi Ezgi Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ezgi Yağız'ın, Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi mevcut.

Özge Yağız 26 Eylül 1997'da İstanbul'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'nden mezun olan Özge Yağız oyunculuk dışındaki asıl mesleği diyetisyenliktir.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırmıştır.

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