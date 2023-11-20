80’li yılların moda ikonuydu! Gümüş’ün yıldızı Güngör Bayrak’tan kahreden haber! Hayat hikayesi filmleri aratmadı: 3 aylıkken evlatlık verilip...

80'li yılların moda ikonu, Yeşilçam'ın yıldızı Güngör Bayrak, Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in başrolünü üstlendiği Gümüş dizisi ile hafızalara kazındı.
80'li yılların moda ikonu, Yeşilçam'ın yıldızı Güngör Bayrak, Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in başrolünü üstlendiği Gümüş dizisi ile hafızalara kazındı.
Kızıl saçlarıyla hafızalarda yer edinen ünlü oyuncudan kötü haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının kanser hastalığına yakalandığı özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Kötü haberin ardından gündeme gelen Bayrak'ın hayatı merak konusu oldu. 3 aylıkken evlatlık verilen ünlü oyuncunun hayat hikayesini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
FİLMLERİ ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ!
İşte Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'ın dikkat çeken hayat hikayesi...
Konya'nın 16 hanelik Elmasun Köyü'nde Şerife olarak dünyaya gelen Güngör Bayrak, henüz 3 aylıkken evlatlık verildi.
13 yaşında biyoljik babası ortaya çıktı ve himayesine aldı. Konya Öğretmen Okulu'na gitti. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 3 yıl boyunca okudu.
Maddi imkansızlık yüzünden Hemşirelik okulundan ayrılmak zorunda kalan Bayrak, İstanbul'da bir otelin lobisinde kahve servisi yapmaya başladı.
Adı 'Kahveci Güzeli'ne çıkan Bayrak, ardından büyük bir firmanın mankeni oldu. Ardından oyunculuğa başlayan Bayrak, 20'ye yakın filmde rol aldı.
Daha sonra sinema oyunculuğuna geçti ve birçok ödüle layık görüldü. Sinema'nın yanında, sahnelerde şarkıcı olarak boy gösterdi. "Telefonumu Bekle" isimli 45'lik plak çıkardı.
Sahnelerde de çok başarılı olan ünlü ismin aşk hayatı da dikkat çekici oldu. 1987 yılında büyük bir aşk ile Cezayir asıllı Havari Berichi ile evlendi ve 'leydi' unvanını aldı.
Paris'e yerleşip yıllarca orada yaşayan Bayrak, tarihler 1996'yı gösterdiğinde Türkiye'ye gelip yarım bıraktığı eğitimini tamamladı.
Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitiren Bayrak, 2006 yılında eşinden boşandı ve Bülent Özyürük'le ikinci evliliğini yaptı.