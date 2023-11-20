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Aldatmak’ın yıldızından acı haber! Ömer Karanlık yaşamını yitirdi!

Ercan Kesal, Vahide Gördüm ve Mustafa Uğurlu'nun başrolünde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ta Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık’tan acı haber geldi. Kahraman, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 14:54 Güncelleme 20 Kasım 2023, 15:08
Aldatmak’ın yıldızından acı haber! Ömer Karanlık yaşamını yitirdi!

ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinde Numan karakterini canlandıran Ömer Karanlık'tan acı haber geldi.

Usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat etti.

SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI
Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ÖMER KARANLIK KİMDİR?
1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor.

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