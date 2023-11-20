Kızılcık Şerbeti dizisi başrollerinden ayrılık kararı; 1 değil tam 2 ismin bileti kesilecek

Kıvılcım ve Ömer A rasındaki Beklenmedik Ayrılık Kızılcık Şerbeti dizisinin uzun süredir aşk yaşayan ve evlilikle taçlandıran karakterleri Kıvılcım ve Ömer, beklenmeyen bir ayrılık kararıyla gündeme geldi.

Bu ayrılık hamlesi, izleyicileri şaşırtırken, herkes bu gelişmeyi Nursema ve Umut çiftinden bekliyordu. Ancak Kıvılcım ve Ömer, istemeyerek yollarını ayırmaya karar verdiler.

Ömer'in Kaza Sonrası Aldığı Karar Ömer'in geçirdiği kaza sonrasında aldığı ayrılık kararı, Kıvılcım tarafından bilinmiyor. Ancak bu kararın ardındaki gerçek ortaya çıktığında neler olacağı ise merak konusu oldu.

Kazadan sonra kötü bir durumda olan Ömer'in bu kararı almasının perde arkasındaki detaylar, izleyiceleri meraklandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Her ikisi de çok mutsuzdur. Ömer kafasını dağıtmak için hayatında yapmadığı aktivitelere yönelirken, Kıvılcım işine dört elle sarılır. Ertuğrul ile kurduğu dostluk da bu kötü döneminde yaralarını sarmasına yardımcı olacaktır.

Nilay doğum yapacak, küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olacaktır.