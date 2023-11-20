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Kızılcık Şerbeti dizisi başrollerinden ayrılık kararı; 1 değil tam 2 ismin bileti kesilecek

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 39. bölümüyle ekranlara gelirken, seyirciyi şaşkına çeviren peş peşe ayrılık haberleriyle gündeme oturdu. Dizinin son bölümünde, hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşandı. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, seyircisini sarsacak olaylara sebebiyet verecek. İşte son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:38 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:39
Kızılcık Şerbeti dizisi başrollerinden ayrılık kararı; 1 değil tam 2 ismin bileti kesilecek

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Sarsıcı Gelişmeleri

Son bölümde Doğa ve Fatih arasındaki evlilik kararı, izleyiciler tarafından beklenmeyen bir sürpriz olarak karşılandı.

Ancak asıl bomba, bu evlilik kararından daha farklı bir noktada patladı. Son haftalarda daha sakin bir tempoda ilerleyen dizi, yeni bölümde tansiyonu yükselterek izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Kıvılcım ve Ömer Arasındaki Beklenmedik Ayrılık

Kızılcık Şerbeti dizisinin uzun süredir aşk yaşayan ve evlilikle taçlandıran karakterleri Kıvılcım ve Ömer, beklenmeyen bir ayrılık kararıyla gündeme geldi.

Bu ayrılık hamlesi, izleyicileri şaşırtırken, herkes bu gelişmeyi Nursema ve Umut çiftinden bekliyordu. Ancak Kıvılcım ve Ömer, istemeyerek yollarını ayırmaya karar verdiler.

Ömer'in Kaza Sonrası Aldığı Karar

Ömer'in geçirdiği kaza sonrasında aldığı ayrılık kararı, Kıvılcım tarafından bilinmiyor. Ancak bu kararın ardındaki gerçek ortaya çıktığında neler olacağı ise merak konusu oldu.

Kazadan sonra kötü bir durumda olan Ömer'in bu kararı almasının perde arkasındaki detaylar, izleyiceleri meraklandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Her ikisi de çok mutsuzdur. Ömer kafasını dağıtmak için hayatında yapmadığı aktivitelere yönelirken, Kıvılcım işine dört elle sarılır. Ertuğrul ile kurduğu dostluk da bu kötü döneminde yaralarını sarmasına yardımcı olacaktır.

Nilay doğum yapacak, küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olacaktır.

Babasının onu işinden etmesi nedeniyle çok öfkelenen Nursema, annesi ile yüzleşecek, ailesinden biraz daha uzaklaşacaktır. Abdullah önce Umut ile sonra Nursema'yla konuşması sonucunda onları kendi hallerine bırakacağının sözünü verir.

Doğa'nın ondan intikam almak için söylediği yalanı yutmuş görünen Fatih, karısını yakın takibe alır ve onun gerçek amacını öğrenerek kendine yeni bir yol çizer.Fatih'in her şeyi bildiğinde habersiz olan Doğa ise Fatih'in davranışlarına bir türlü anlam verememektedir.

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