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Deniz Uğur filtresiz makyajsız paylaştı! En doğal haliyle meydan okudu: Şeytani düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün!

Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur, soykırımcı İsrail’le ilgili yaptığı paylaşımlarla takdir toplamıştı. Katil İsrail’e lanet yağdıran Uğur, bu kez farklı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Makyajsız fotoğrafını hiçbir müdahalede bulunmadan takipçileriyle paylaşan Uğur’un gönderisinin altına düştüğü not da dikkat çekti. Uğur, “Şeytani düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün!” diyerek meydan okudu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 15:18 Güncelleme 20 Kasım 2023, 15:18
Deniz Uğur filtresiz makyajsız paylaştı! En doğal haliyle meydan okudu: Şeytani düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün!

Meslektaşı Erdinç Gülener'le mutlu bir evlilik sürdüren 50 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, sıfır makyaj bir pozunu herhangi bir filtre uygulamadan takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Deniz Uğur'un kaleme aldığı satırlar da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, en doğal halini şu notla yayınladı: "Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan sabah gözünü açtığı andaki hâlini görmen gerekir.

Filtresiz, makyajsız. Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz. Şeytani düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün.

Varlığının bir anlamı, bütüne hayrı olmak zorunda. Önemli olan o. Kendini gerçekleştirmek. Bu arada gülüşünde hep bir hüzün var diyordunuz, haklıymışsınız gerçekten"

Binlerce yorum alan paylaşımda Deniz Uğur doğal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

İşte Deniz Uğur'un o paylaşımı...

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