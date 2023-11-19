Sinem Kobal’ın babasının gençliğini gören inanamadı! Kocası Kenan İmirzalıoğlu’nun kopyası! “Damat kayınpedere çekmiş”

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la dünyaevine girdi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, geçen günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamalarıyla gündeme geldi.
Etiler'de görüntülenen oyuncuya eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı" açıklaması hatırlatıldı.
Eşinin sözleri hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende.
20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim.
Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor.
Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor"
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, şimdi ise Sinem Kobal'ın babasıyla gündeme geldi.
Sinem Kobal'ın babasının gençlik yıllarına ait yayınladığı bir fotoğraf, uzun süre sonra tekrar gündem oldu.
Kobal'ın babasının gençlik halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Kobal'ın gençlik halinin Kenan İmirzalıoğlu ile benzerliği ağızları açık bıraktı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğraf için "Damat kayınpedere çekmiş", "Bu nasıl benzerlik", "Öz babası olsa ancak böyle benzerdi" yorumları yapıldı.
İşte Sinem Kobal'ın babası Mehmet Kobal'ın gençlik hali...