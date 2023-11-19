Sinem Kobal’ın babasının gençliğini gören inanamadı! Kocası Kenan İmirzalıoğlu’nun kopyası! “Damat kayınpedere çekmiş”

Eşinin sözleri hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende.

20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim.

Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor.

Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor"