PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Sakla Beni de gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Sakla Beni bakın aslında kimin hayatıymış!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti'nin de gerçek hikaye olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kez de gözler hikayesiyle ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sakla Beni'ye çevrildi. Taze dizi Sakla Beni'nin başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel yer alıyor. İşte Sakla Beni gerçek hikayesi hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 15:17 Güncelleme 19 Kasım 2023, 15:17
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Sakla Beni de gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Sakla Beni bakın aslında kimin hayatıymış!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki dizi Sakla Beni hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle çok konuşuluyor. Peki Sakla Beni gerçek hikaye mi?

SAKLA BENİ DİZİSİ DE GERÇEK HİKAYE ÇIKTI

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin gerçek hikayeden uyarlandığı biliniyor. Son günlerde sıkça konuşulan Sakla Beni dizisinin de gerçek hikayeden uyarlandığı ortaya çıktı.

Perşembe akşamları yayınlanan dizide evlenmek üzere olan Mete ve Naz ile çocukluğundan beri Mete'yi seven İncila'nın yaşadıkları ele alınıyor.

Sakla Beni dizisinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birine ait bir hikaye olduğu iddia ediliyor. Ancak başrol karakterlerinden İncila'nın gerçekte kim olduğu bilinmiyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekrem’in tavşanı Özgür Özel Türkiye’yi işgalle suçlayan Pervin Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi
İsimler farklı katliamlar aynı! İşte ABD’nin barış ve özgürlük adı altında yaptığı katliamlar
Tavşan CHP’de kıyıma başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden biri olan Barış Bozkurt’un işine son verdi
SON DAKİKA