Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Sakla Beni de gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Sakla Beni bakın aslında kimin hayatıymış!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki dizi Sakla Beni hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle çok konuşuluyor. Peki Sakla Beni gerçek hikaye mi?

SAKLA BENİ DİZİSİ DE GERÇEK HİKAYE ÇIKTI Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin gerçek hikayeden uyarlandığı biliniyor. Son günlerde sıkça konuşulan Sakla Beni dizisinin de gerçek hikayeden uyarlandığı ortaya çıktı.